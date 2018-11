Stembureaus in West Betuwe gesloten, tellen begonnen

21.45: Dit liveblog is gesloten. Volg de uitslagenavond hier.

21.35: De stemming zit er al in op de uitslagenavond.

21.00: De stembussen zijn gesloten. Het tellen kan beginnen!

19.45: Inwoners kunnen nog ruim een uur naar de stembus. Om 21.00 uur gaan de stembureaus dicht.

17.15: Sint en Piet zaten te denken, wie zouden zij een stoeltje in de gemeenteraad schenken...

16.20: Ton den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke Van Dale, vertelt bij Radio Gelderland waarom hij de verkiezingen boycot. Volgens de inwoner van Varik is de naam van de nieuwe gemeente, West Betuwe, verkeerd gespeld. De gemeente ontkende dat zojuist, omdat West Betuwe een gekozen naam is. Den Boon vindt dat de gemeente ondoordacht heeft gehandeld.

16.08: Burgemeester Jos Staatsen ontkent in een reactie op de boycot van de Dikke Van Dale-hoofdredacteur dat de naam West Betuwe verkeerd gespeld is. 'West Betuwe heeft geen koppelteken nodig, omdat het een zelfgekozen naam is', laat zijn woordvoerder aan het ANP weten. 'Meneer Den Boon kan dus gerust gaan stemmen'.

16.03: Medewerkers van stembureau Het Klokhuis in Beesd vertellen aan onze verslaggever wat zij vandaag precies doen:

15.50: Het opkomstpercentage valt tot nu toe tegen. Volgens de gemeenten heeft tot 15.00 uur zo'n 15 tot 20 procent van de inwoners hun stem uitgebracht. 'Het is twijfelachtig of we de gehoopte 60 procent gaan halen. We verwachten dat na 15.30 uur de grootste groep naar de stembus komt, maar zullen dan nog een flinke eindsprint in moeten zetten', zegt gemeentewoordvoerder Co van Leeuwen.

15.22: De hoofdredacteur van de Dikke Van Dale boycot als inwoner van Varik de verkiezingen. Hij stemt niet omdat de naam van de nieuwe gemeente West Betuwe volgens hem verkeerd gespeld is. Volgens de spellingregels hoort de naam met een koppelteken geschreven te worden.

14.33: David zit in een rolstoel en vertelt over zijn ervaring met het stembureau in Tricht.

14.27: De voorzitter in de rijdende stembus had het vanmorgen nog niet zo warm. Alles voor de democratie.

14.13: Naast de naam van de nieuwe gemeente, mochten de inwoners ook het logo kiezen. Er kon worden gekozen uit een woordmerk en een logo met een bloem. Ook kinderen vanaf 4 jaar mochten stemmen. Uiteindelijk viel 55 procent van de 1622 uitgebrachte stemmen op het woordmerk.

13.20: Het gemeentehuis van Neerijnen is volgens verslaggever Laurens Tijink 'de prachtigste plek van West Betuwe'. Oordeel zelf:

13.14: Wist je dat het verplicht is een loep op tafel te hebben liggen in het stembureau? In het gemeentehuis van Neerijnen wisten ze dat niet. De voorzitter van het stembureau werd erop gewezen door de inspectie en vertelde erover aan verslaggever Laurens Tijink:

13.02: In deze sporthal worden donderdag de voorkeursstemmen geteld. Vanavond worden dus alleen de stemmen per partij geteld.

12.56: De naam West Betuwe werd gekozen door de inwoners van de nieuwe gemeente. Dat wil zeggen, door een deel van hen. 2357 inwoners brachten hun stem uit, wat slechts 5,5 procent van de stemgerechtigden was. Naast West Betuwe waren ook 'Betuwewaard' en 'Waal en Linge' in de race als naam voor de fusiegemeente.

12.42: De promotiecampagne heeft zijn vruchten afgeworpen voor het stembureau in het gemeentehuis van Geldermalsen. Daar zijn al 30 procent van de stemmen binnen.

12.36: Bij een stembureau in Geldermalsen staat een promotiebus. Er is duidelijk alles aan gedaan om de kiezer naar de stembus te krijgen.

12.13: Ondertussen wordt de raadszaal in Geldermalsen al ingericht voor de uitslagenavond. Na 21.00 uur worden de stemmen geteld, maar alleen op partijniveau. Donderdag worden de stemmen op de afzonderlijke kandidaten geteld, door tellers die er niet al een lange werkdag op hebben zitten. Deze nieuwe manier van stemmen tellen moet helpen voorkomen dat de voorlopige uitslag teveel fouten bevat.

11.31: Stemmen in het gemeentehuis van Geldermalsen? Nee sorry, u moet in het gebouw hiernaast zijn! Niet iedereen leest de bordjes, volgens verslaggever Ton Arbouw.

11.06: De drie lokale partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn Dorpsbelangen, Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe en Verenigd West Betuwe. De laatste twee partijen vlogen elkaar begin deze week nog in de haren. Lees hier waar het conflict over ging.

10.50: West Betuwe is niet de eerste fusiegemeente in onze provincie. Vier jaar geleden gingen Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen samen verder als gemeente Berg en Dal. Politicus Gerd Prick was destijds burgemeester van Groesbeek. Hij vertelde in gesprek met Rob Kleijs op Radio Gelderland over het belang en de moeilijkheden van fuseren. Luister het gesprek hier terug:

10.28: Dat het nog niet storm loopt bij de stembureaus, is geen hele grote verrassing. Eerder kwam het Centraal Planbureau (CPB) al tot de conclusie dat een lagere opkomst op de loer ligt voor gemeente West Betuwe. Volgens het CPB is dat te verklaren doordat de gemeenten toenemen in omvang. In een grotere gemeente is de opkomst meestal lager dan in kleinere gemeenten. Als een gemeentelijke herindeling niet gesteund wordt door de bevolking, blijven nog meer mensen thuis.

10.16: Twee stembureaus op een en dezelfde locatie, zoals in het dorpshuis in Asperen, heeft een duidelijke structuur nodig. Haal je bij de ene tafel tafel een stembiljet dan moet hij ook daar in de bus. Als dat misgaat, ontstaan er verschillen tussen de opkomst en het aantal ingeleverde stembiljetten per bureau.

09.55: Aan de gemeenteraadsverkiezingen in West Betuwe doen tien partijen mee; drie lokale en zeven landelijke. De verschillende partijen stellen zich hier voor.

09.45: In het dorpshuis in Asperen zijn twee stembureaus ingericht waar het beduidend drukker is. Om 09.30 uur hebben zich daar 120 van de 2300 kiesgerechtigden gemeld.

09.30: Bij de stembus in Beesd hebben zich nog niet veel kiezers gemeld maar voor sommigen is het mobiele stembureau juist een uitkomst:

08.53: Het is vroeg, koud en het licht viel uit maar 'het is te doen', volgens stembureauvoorzitter Igor Osinga. Echt storm loopt het nog niet: om 08.00 uur is er pas zeven keer gestemd in de bus. Luister hier naar verslaggever Ton Arbouw in gesprek met Osinga over de bus waarin het 'een beetje behelpen is'.

08.32: De stembussen zijn oude dubbeldekkers. Alleen daarom is het al de moeite waard om even binnen te stappen.

08.14: Verslaggever Ton Arbouw ging vanochtend langs bij de stembus in Beesd. Benieuwd hoe druk het was in de bus? Luister het fragment terug:

07.56: In de stembus zijn ze er klaar voor! Deze bus begint in Beesd om vervolgens een route door West Betuwe te rijden en staat daarna nog in onder andere Haaften en Asperen.

07.22: In nog 36 gemeenten in Nederland zijn gemeenteraadsverkiezingen aan de gang. In alle gevallen gaat het om gemeenten die opnieuw worden ingedeeld. In totaal mogen 725.000 mensen een stem uitbrengen voor het lokale bestuur. Stemmen kan overal - dus ook in West Betuwe - tot 21.00 uur.

07.00: Alle stembussen zijn geopend! Op de stations Geldermalsen en Beesd kan er worden gestemd in een stembus. In Geldermalsen blijft de dubbeldekker staan, de andere bus rijdt door de gemeente. Natuurlijk zijn ook de 'gewone' stembureaus open.

05.30: Goedemorgen! Een spannende dag voor West Betuwe. Er kan in deze nieuw gevormde gemeente voor het eerst worden gestemd. Lees hier alles over de gemeenteraadsverkiezingen in West Betuwe.