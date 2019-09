Raadsonderzoek naar lening klimaatwinkel Het Groene Hert onzeker

De SP vindt dat er te veel tegenstrijdigheden in de antwoorden van het college zijn. Volgens B en W had de winkel 500.000 euro aan getekende opdrachten en met de lening van de gemeente erbij zou de begroting sluitend zijn. Desondanks ging de winkel failliet.

Zekerheden

Eén van de zekere opdrachten zou het Co2-Compensatiefonds zijn, maar dit energiefonds was in januari nog geen zekerheid en is uiteindelijk ook nooit van start gegaan. De SP vraagt zich af in hoeverre de rest van de getekende opdrachten echt zeker waren en wil weten hoe het kan dat de winkel zo snel failliet ging na de verstrekking van de lening. De partij wil een raadsonderzoek om erachter te komen of de lening in januari op dat moment terecht is verstrekt.

Vinger op de zere plek

De VVD en De Nijmeegse Fractie steunen het onderzoek. Volgens de VVD is het duidelijk dat er onvoldoende controle is geweest op de geldstromen. 'Met het raadsonderzoek kunnen we de vinger op de zere plek leggen en oordelen hoe we het binnen de gemeente inhoudelijk en organisatorisch georganiseerd hebben. Er moeten afspraken gemaakt worden om dit soort kwesties in de toekomst te voorkomen, want dat er fouten zijn gemaakt staat boven water', aldus fractievoorzitter Hayke Veldman.

Pijnlijk dossier

Coalitiepartij D66 noemt Het Groene Hert een pijnlijk dossier en beaamt dat er inderdaad grote fouten zijn gemaakt, maar de partij neemt genoegen met de excuses die gemaakt zijn door de wethouders. Net als de PvdA die zegt dat de besluiten zijn genomen op basis van de nodige onzekerheden, maar dat er echt iets grondig mis is gegaan gelooft de partij niet.

Over twee weken zal er nog een debat volgen over de inzet van een raadsonderzoek.