KLM bedankt vriendelijk voor sponsorschap De Graafschap

DOETINCHEM - KLM heeft dinsdag vriendelijk bedankt voor het sponsorschap van voetbalclub De Graafschap. Sjoerd Weikamp, die namens de supporters in de raad van commissarissen (rvc) van de Doetinchemse club zit, had het bedrijf via Facebook benaderd.

Weikamp zag een reclame-uiting van de luchtvaartmaatschappij, waarbij een blauw witte zebra wordt gebruikt. De link met De Graafschap, de club voetbalt in het blauw en wit, is snel gelegd. Zo dacht Weikamp.

'Jullie mogen ons sponsoren', schrijft de Achterhoeker. 'In ruil willen we graag tijdens jullie blauw witte zebra dagen ons befaamde (mini)broodje Bal van Tante Lien serveren in jullie vliegtuigen, blik Grolsch erbij en kijk toch wat een huwelijk made in heaven: twee merken waar heel Nederland trots op is.'

KLM reageerde zeer gevat op het bericht van Weikamp. 'Ondanks dat we inderdaad veel gelijkenissen hebben, verschillen we op een paar punten. Gezien jullie promotie-degradatiecurve gaan jullie nog vaker op en neer dan wij. Bovendien is dit een tijdelijke actie van ons. Wij gaan er vanuit dat jullie voor deze keer juist een blijvertje willen zijn in de eredivisie.'

Bekijk hieronder de volledige conversatie: