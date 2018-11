Fakkels en posters in Culemborg, manifestatie voor breder kinderpardon

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Initiator is ouder Susanna van Citters. Haar dochter is vriendinnen met dochter Arina Andropov die nu in Oekraïne zit. 'Wij willen een ruimer kinderpardon. Niet alleen voor de familie Andropov, maar ook voor de 400 andere kinderen die op uitsluitsel wachten of ze in Nederland mogen blijven. Het is heel belangrijk dat het volk haar stem laat horen. Net zoals dat bij Howick en Lili gebeurde, waardoor zij op het allerlaatste moment alsnog mochten blijven van de staatssecretaris', zegt Van Citters.

Kinderpardongemeente

Culemborg vormt als kinderpardongemeente de aftrap van wat een estafette van manifestaties moet worden in de overige 104 gemeenten, die pleiten voor een ruimhartiger kinderpardon. De aftrap is vandaag omdat dat de Internationale Dag van de Rechten van het Kind is.

Aanleiding voor Culemborg om zich kinderpardongemeente te verklaren is de kwestie familie Andropov, die eerder dit jaar na tien jaar procederen vanuit Nederland naar de Oekraine zijn uitgezet. De familie mag de zoveelste procedure om in Nederland te mogen blijven niet in ons land afwachten. De drie kinderen, Maksim, Denis en Arina zijn deels in Nederland geboren en opgegroeid en verbonden met Culemborg, waar ze ook naar school gingen. Na de zomer zijn Maksim en Denis op een toeristenvisum teruggekomen om op een goede manier afscheid te nemen van de schoolgenoten, maar dat visum loopt binnenkort af.

De familie Andropov bestaat uit moeder Olga, vader Viktor, zonen Maksim (14) en Dennis (10) en dochter Arina (5). Zij woonden 17 jaar zonder verblijfsvergunning in Nederland. Sinds 2013 startten ze tevergeefs diverse asielprocedures. Ze deden zonder succes een beroep op het kinderpardon.

Petitie voor ruimer pardon

Het is de bedoeling dat de actie van Susanna toewerkt naar 11 december, de dag dat Tim Hofman zijn kinderpardonpetitie aan de Tweede Kamer aanbiedt. De presentator van BNN/VARA maakte de documentaire 'Terug naar je eigen land' waarin de familie Andropov ook een hoofdrol speelt. Naar aanleiding van de documentaire is Hofman een petitie gestart voor een ruimer kinderpardon. Daar zijn inmiddels zo'n 240.000 handtekeningen voor opgehaald.

Al meer dan 100 gemeenteraden roepen hun burgemeesters op bij staatssecretaris Harbers te pleiten voor een kinderpardon. Ede was donderdagavond de honderdste gemeente die een motie hierover aannam. De zogenoemde kinderpardongemeenten doen volgens kinderrechtenorganisatie Defence for Children een oproep aan het kabinet om de 400 kinderen een toekomst in Nederland te geven en spreken zich uit dat zij in hun eigen gemeenten een humane omgang met deze kinderen voorstaan.