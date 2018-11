Advocaat: 'Steen door ruit is denk ik niet persoonsgericht'

De afgelopen weken werden acht verschillende advocatenkantoren in Arnhem en Nijmegen bekogeld met stenen. Zo ook 3M Advocaten, het kantoor van Van der Meij. 'We zullen wel toevallig op de route liggen van deze persoon of zo.' Ook in Amersfoort en Amsterdam was het raak.

Foto: Omroep Gelderland

'Volstrekte willekeur'

Janneke Steenbrink, Lid van de Raad van Orde van Advocaten in Gelderland, zei eerder al dat de incidenten lijken op volstrekte willekeur. De kantoren houden zich niet bezig met dezelfde zaken en werken in verschillende rechtsgebieden. De enige overeenkomst is dat het om kleinere kantoren gaat. 'Maar we hebben er nog geen lijn in kunnen zien', aldus Steenbrink.

3M Advocaten heeft aangifte gedaan, net als de meeste andere getroffen kantoren.

