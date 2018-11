Wat is het beste familiebedrijf van Gelderland?

Meer dan twee derde van de Gelderse bedrijven is een familiebedrijf. Samen zorgen ze voor een derde van de werkgelegenheid in de provincie. Familiebedrijven zijn vaak betrokken bij de samenleving en hebben veel maatschappelijke impact. Het Gelders Familiebedrijven Gilde reikt daarom de prijs uit voor het beste familiebedrijf van onze provincie. Een deskundige jury kiest de winnaar uit de vier genomineerden. Staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keizer maakt het winnende bedrijf woensdagavond bekend.

Arnhemse bakker

De 250 jaar oude bakkerij van de familie Hilvers is een van de kanshebbers. Hoewel het bedrijf 'pas' sinds 1950 in de familie zit (overgekocht door Heije Hilvers) is de familie volledig vervlochten met de bakkerij. Er zijn inmiddels 14 winkels in Arnhem en omgeving en maar liefst 12 familieleden werken mee in de onderneming.

Foto: Omroep Gelderland

Trots op nominatie

Directeur Wilma Hilvers is apetrots op de nominatie. 'Dit is een erkenning voor waar we mee bezig zijn.' Ze doelt daarmee niet alleen op de groei van het bedrijf, maar vooral ook op de maatschappelijke functie van de onderneming. 'Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt gaan bij ons aan de slag. Uiteindelijk stomen we ze dan klaar voor een baan. Dat kan bij ons zijn, maar vaak ook elders', aldus Hilvers.

'Best bijzonder'

Ook Marwin Melis van Melis Logistics in Duiven is in zijn nopjes over de nominatie. 'En dat in een jubileumjaar', zegt Melis, doelend op het 100-jarig bestaan van zijn bedrijf. Veertien jaar geleden nam hij op 21-jarige leeftijd al het stokje over van zijn vader. 'We vervoeren eigenlijk alles wat je kunt verzinnen', zegt Melis. Dat zijn bedrijf nu genomineerd is voor deze prijs is best bijzonder. Zeker als je bedenkt dat Melis Logistics 2,5 jaar geleden werd getroffen door een allesverwoestende brand.

(tekst gaat verder onder de video)



Schouders eronder

Na de brand zetten Melis en zijn medewerkers de schouders er weer onder. Ook zijn moeder en zus zijn bij het bedrijf betrokken. Van de truck van zijn overleden vader bleef na de brand weinig over. Die truck heeft Melis laten herbouwen, als eerbetoon aan zijn overleden vader. Jaren na de brand gaat het beter dan ooit. 'Deze prijs zou wel echt een mooie kroon zijn op dit jaar', besluit Melis.

Andere genomineerden

De andere genomineerden voor de titel 'beste Gelderse familiebedrijf' zijn wijnhandel Robbers en van den Hoogen in Arnhem en levensmiddelenhandel Elite in Neede.