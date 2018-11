Waar gaat de sneeuw in Gelderland vallen?

WAGENINGEN - Het noorden van Gelderland heeft vandaag de meeste kans om de eerste sneeuwvlokken van dit najaar te verwelkomen. Dat zegt weerman Reinout van den Born van MeteoGroup in Wageningen.

'Er kan eerst regen vallen, want de temperaturen zijn aan het begin van de avond nog vrij hoog. Later koelt het wat af en dan is er dus kans op natte sneeuw. Dan kunnen we de eerste sneeuwvlokken van dit jaar zien vallen in delen van Gelderland', legt de weerman uit.

Geen sneeuwpop

Wie denkt de slee te kunnen pakken of een sneeuwpop te kunnen maken komt bedrogen uit. 'Wit wordt het niet. De wegen zijn daarvoor nog veel te warm. Misschien op de hogere delen van de Veluwe zou het even wit kunnen worden, maar daar woont bijna niemand en dan zie je het ook niet.'

Opletten op de weg

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers wel op te letten. 'Als er sneeuw blijft liggen is dat zeer lokaal en slechts van korte duur, maar het kan dan wel glad zijn. We raden weggebruikers aan de rijstijl aan te passen aan de weersomstandigheden. Daar waar nodig strooien we de rijkswegen', aldus de wegbeheerder.