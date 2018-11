UIT in het weekend: dit zijn de leukste tips van Esther

NIJMEGEN - Ook dit weekend is er natuurlijk weer genoeg leuks te doen in de provincie. Heb jij nog geen idee wat je gaat doen? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips weer voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

Feestje voor lezers in NIjmegen

Het jaarlijkse feest voor boekenliefhebbers is deze week weer in Nijmegen; Het Wintertuinfestival. Er is uiteenlopend programma met colleges, workshops en boekpresentaties. Hoogtepunt van het festival is de zaterdagavond in Doornroosje. Daar laten onder meer schrijvers, dichters, muzikanten, cabaretiers, dj’s en vertalers van zich horen.

Laatste concert dirigent Antonello Manacorda

Dit weekend staat chef-dirigent Antonello Manacorda voor de laatste keer voor Het Gelders Orkest. Na zeven jaar neemt hij afscheid bij het orkest omdat hij zich meer gaat richten op opera. Zaterdag is het laatste concert in Nijmegen. Het programma stelde de dirigent zelf samen.

Paardensport bij Jumping de Achterhoek

In Vragender kun je dit weekend genieten van paardensport bij Jumping de Achterhoek. Dit eerste weekend zijn de toppers van de toekomst te zien want dan gaan de jeugdruiters van 14 tot 25 jaar van start. Volgende week staan de internationale wedstrijden op het programma.

Gelredag in teken van Schotland

Kom deze week tijdens de Gelredag in Schotse sferen want de dag staat helemaal in het teken van onze Gelderse hertogin Maria. Zij werd namelijk koningin van Schotland. In Borculo kun je zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur luisteren naar doedelzakmuziek en genieten van Schotse lekkernijen. De dag wordt gehouden bij het Jonkerspad 1.

Winters shoppen bij verschillende fairs

In deze tijd van het jaar zijn ze erg populair, Winterfairs. Op verschillende plekken worden ze dit weekend gehouden in onze provincie. Struin langs de kraampjes, doe inspiratie op voor de feestdagen en proef de lekkerste hapjes. Zo kun je zaterdag naar de Winterfair in Oosterhuizen en op zondag naar het Zeldzaam Mooi Winter Evenement op het Zwitsal terrein in Apeldoorn.

Bij GroenRijk in Doetinchem wordt het hele weekend een Winterfair gehouden. Kijk hier voor een overzicht van alle Wintersfairs in Gelderland dit weekend.