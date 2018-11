Tbs'er uit Bemmel veroordeeld voor mishandeling, ex vluchtte straat op

BEMMEL - Een man van 38 die in april dit jaar zijn ex zo zwaar mishandelde dat zij met haar jonge kinderen op blote voeten het huis ontvluchtte, is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot zes maanden cel. Die tijd heeft hij al in voorarrest gezeten.

De man uit Bemmel is al meerdere keren veroordeeld voor geweld tegen (ex-)vriendinnen. In 2015 kreeg hij drie jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd, maar in hoger beroep werd dit omgezet tot een gevangenisstraf van 30 maanden en tbs met voorwaarden.

Op blote voeten huis ontvlucht

In januari dit jaar leert hij een vrouw uit Valkenswaard kennen. Omdat hij nog in een tbs-kliniek zit, zien ze elkaar alleen in het weekend. In maart dreigt hij de vrouw te doden. Om de relatie te beëindigen, spreken ze nog een keer af om 'goed' afscheid te nemen. Maar dat verloopt anders. Hij slaat haar meerdere keren met zijn vuist vol in het gezicht, in haar buik en tegen haar benen, en hij gooit een blik bier in haar gezicht.

Haar jonge kinderen zijn ook thuis, het zoontje ziet dat zijn moeder mishandeld wordt. De vrouw zegt dat haar ex haar ook meerdere keren verkracht. Op blote voeten en in pyjama verlaten de vrouw en haar kinderen het huis om zich in een ziekenhuis te laten behandelen.

Vrijspraak voor verkrachting

De officier van justitie had vijf jaar cel tegen de Bemmelnaar geëist. Maar de rechtbank in Den Bosch spreekt de man vrij van verkrachting, omdat het haar woord tegen het zijne is. Zijn straf valt daardoor lager uit. De man krijgt een half jaar cel opgelegd, die hij al heeft uitgezeten. Ook is hij veroordeeld tot een contact- en gebiedsverbod. Voor het zoontje van de Valkenswaardse wordt psychologische hulp gezocht.