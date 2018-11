Deel dit artikel:













Al 25.000 bezoekers zagen Maria van Gelre in Nijmegen

NIJMEGEN - Hertogin Maria van Gelre zag de afgelopen zes weken al 25.000 bezoekers aan zich voorbij trekken. Museum Het Valkhof in Nijmegen heeft dit najaar een tentoonstelling over de vorstin die regeerde in Gelderland van 1405 tot 1423. In die periode liet ze een uitgebreid gebeden- en getijdenboek maken. Het kunstwerk is het middelpunt van de tentoonstelling over het leven van Maria van Gelre.

Museum Het Valkhof is blij met de grote belangstelling voor de tentoonstelling. Volgens conservator Yvette Driever voldoen de aantallen aan de verwachtingen. 'We hoopten van tevoren op 50.000 bezoekers in totaal. We zijn nu op de helft van de periode. We zitten dus mooi op schema.' Nieuwe pagina's Na deze vrijdag wisselt Museum Het Valkhof de pagina's van het gebedenboek die te zien zijn in de tentoonstelling. Omdat het kunstwerk zo kwetsbaar is, mogen de pagina's slechts zes weken voor het publiek te zien zijn. De eerste twintig pagina's maken plaats voor twintig andere pagina's uit het gebedenboek. De beroemde miniatuur van Maria van Gelre in haar blauwe jurk is dan niet meer te zien. De twintig nieuwe afbeeldingen zijn met de rest van de tentoonstelling nog te zien tot en met 6 januari 2019. 💬 WhatsApp ons!

