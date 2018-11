Culemborg trapt landelijke actie af voor kinderpardon

Arina werd in juli met haar familie het land uitgezet. Dit tot grote verbijstering van Van Citters. Zij is nu samen met de Raad van Kerken van Culemborg een actie gestart die wat haar betreft landelijke navolging moet gaan krijgen in de 99 andere kinderpardongemeenten.

'Wij willen een ruimer kinderpardon. Niet alleen voor de familie Andropov, maar ook voor de 400 andere kinderen die op uitsluitsel wachten of ze in Nederland mogen blijven. Het is heel belangrijk dat het volk haar stem laat horen. Net zoals dat bij Howick en Lili gebeurde, waardoor zij op het allerlaatste moment alsnog mochten blijven van de staatssecretaris', zegt Van Citters.

Over de familie Andropov

De familie Andropov bestaat uit moeder Olga, vader Viktor, zonen Maksim (14) en Dennis (10) en dochter Arina (5). Zij woonden 17 jaar zonder verblijfsvergunning in Nederland. Sinds 2013 startten ze tevergeefs diverse asielprocedures. Ze deden zonder succes een beroep op het kinderpardon.

Begin juli bepaalde de rechter dat het gezin de lopende procedures niet meer in Nederland mocht afwachten. Het gezin, dat jaren in Culemborg woonde, werd uitgezet naar Oekraïne. De ouders kregen een inreisverbod. De twee zonen kwamen in september via een toeristenvisum voor een paar maanden zonder hun ouders en zusje terug naar Nederland.

Kijk hier naar een gesprek met Maksim en Dennis (de tekst loopt door onder de video):

Einde procedures nog niet in zicht

Bij de actie zullen dinsdag om 19.00 uur fakkels opgestoken worden voor de kinderen van de familie Andropov. De twee zonen verblijven op dit moment nog bij familie in Nederland. Op 1 december is de terugvlucht geboekt.

De juridisch adviseur van de familie heeft inmiddels een verzoek gedaan bij de rechtbank om de kinderen in ieder geval tot 18 december te laten blijven. Dan behandelt de rechtbank twee zaken, waaronder het beroep om een verblijfsvergunning te krijgen op humanitaire gronden. Mocht de familie deze zaak niet gaan winnen, dan heeft juridisch adviseur Frank King het plan om opnieuw een procedure te starten. 'Dan op grond van een ander verblijfsdoel. Bijvoorbeeld om redenen van onderwijs', zegt King.

Oproep aan staatssecretaris

De drie kinderen gingen naar school in Culemborg. Om die reden hielden de twee scholen van de kinderen afgelopen zomer een lawaai-actie. Maar die actie, en ook oproepen vanuit de politiek en een handtekeningenactie, hadden geen succes. Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid wilde geen gebruikmaken van zijn zogenoemde discretionaire bevoegdheid om de familie een verblijfsvergunning geven.

Van Citters schreef onlangs een emotionele oproep aan de staatssecretaris om alsnog zijn bevoegdheid in te zetten voor de familie Andropov. Daar heeft ze nog geen reactie op gekregen. 'Ik erger me aan de VVD die trots is op hoeveel mensen ze uit Nederland wegsturen. Er wordt niet naar de mensen gekeken waar het om gaat en niet naar de kinderen die van dit beleid de dupe worden. Het is heel treurig hoe de overheid met deze kinderen omgaat.'

Landelijke actie

Het is de bedoeling dat de actie van Van Citters toewerkt naar 11 december, de dag dat Tim Hofman zijn kinderpardonpetitie aan de Tweede Kamer aanbiedt. De presentator van BNNVARA maakte de documentaire Terug naar je eige land waarin de familie Andropov ook een hoofdrol speelt. Naar aanleiding van de documentaire is Hofman een petitie gestart voor een ruimer kinderpardon. Daar zijn inmiddels zo'n 240.000 handtekeningen voor opgehaald.

Al meer dan 100 gemeenteraden roepen hun burgemeesters op bij staatssecretaris Harbers te pleiten voor een kinderpardon. Ede was donderdagavond de honderdste gemeente die een motie hierover aannam. De zogenoemde kinderpardongemeenten doen volgens kinderrechtenorganisatie Defence for Children een oproep aan het kabinet om de 400 kinderen een toekomst in Nederland te geven en spreken zich uit dat zij in hun eigen gemeenten een humane omgang met deze kinderen voorstaan.



De actie in Culemborg start dinsdag om 19.00 uur bij de Grote of Barbarakerk aan de Grote Kerkstraat in Culemborg en zal in een grote kring worden afgesloten op de Markt.

