Voldoende windmolens in 2020 wordt lastig verhaal

'Den Haag heeft ons opgelegd dat we 230,5 megawatt moeten realiseren', vertelt Drenth. Nu zit Gelderland op 80 megawatt. 'Het wordt heel erg spannend of we dat gaan halen. Het lukt net wel of net niet. Maar volgens mij is het niet het belangrijkste of het nou net wel of net niet lukt. Het belangrijkste is dat we in Gelderland met elkaar heel hard bezig zijn om hernieuwbare energie te krijgen.'

In Gelderland staan nu 38 windmolens, het moeten er 89 worden. Meer dan een verdubbeling in twee jaar, terwijl er de laatste jaren maar weinig windmolens zijn bij gekomen. Drenth weet wel hoe het komt: veel plannen worden aangevochten bij de Raad van State. 'Ik denk dat volgend jaar en het jaar daarna er een heel aantal bij zullen komen.'

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Blij met burgerinitiatieven

En dan zou Gelderland ineens wel weer op schema liggen. Mede dankzij burgerinitiatieven: dorpen, wijken en gemeenschappen die zelf een windmolen willen financieren en zo hun stroom willen opwekken.

Ook in De Glind denken ze daarover na. 'Wij willen op den duur een dorp zijn dat energieneutraal is', zegt Aalt Visscher van Duurzaam De Glind. 'Daarom hebben we dat als voorstel gebracht onder de inwoners: is een windmolen niet een optie waar we aan moeten denken?'

Dat klinkt Drenth als muziek in de oren. 'Dat is toch geweldig! Dat is nou precies wat we het liefste willen. Dat is ook provinciaal beleid: van onderaf dingen veranderen en het samen doen.'

