Fractievoorzitter CDA Gelderland niet meer op lijst: 'Afspraken worden niet nagekomen'

ARNHEM - De fractievoorzitter van het CDA in Gelderland, Harold Zoet, staat niet op de lijst voor de volgende verkiezingen. Hij heeft zich teruggetrokken omdat hij vindt dat afspraken binnen de partij niet worden nagekomen.

Op de kandidatenlijst voor de verkiezingen staat Gerhard Bos als lijsttrekker. Op twee en drie staan de huidige gedeputeerden Bea Schouten en Peter Drenth. En daar wringt de schoen.

Peter Drenth werd in mei aangesteld als gedeputeerde. Volgens Zoet is duidelijk afgesproken dat Drenth zich na de verkiezingen zou terugtrekken. 'Dat hebben we ook overal gecommuniceerd, dit staat overigens los van de persoon,' vertelt Zoet aan Omroep Gelderland.

Vice-fractievoorzitter Kees van Baak heeft zich hier ook om teruggetrokken. Hij noemt Drenth een tussenpaus. 'En de betekenis daarvan is helder. Dat afspraken worden nagekomen vind ik belangrijk, dat is integriteit.'

Peter Drenth zelf ziet het anders. 'Er is toen afgesproken dat ik niet mee zou doen aan de lijsttrekkersverkiezing en daar heb ik mij aan gehouden.' Bij de aanstelling in mei dit jaar liet Zoet namens het CDA weten dat Drenth alleen voor de periode tot de verkiezing beschikbaar was als gedeputeerde. 'Dat is absoluter dan wat is afgesproken', reageert Drenth.

Meerdere versies van de afspraken

De Gelderse CDA-voorzitter ziet ook dat de afspraken op meerdere manieren kunnen worden uitgelegd. 'Harold zegt: de afspraken worden niet nagekomen, Peter zegt van wel. Ik was er niet bij, maar de feitelijke afspraken lieten wel wat aan interpretatie open.'

De Jong vindt het jammer dat Zoet verdwijnt. 'Dat weet hij ook. Hij heeft zich acht jaar keihard ingezet voor het CDA en we hadden hem heel graag op de lijst gehad. Dit is zijn afweging.'

Zoet kijkt op zijn beurt terug op een mooie periode. 'Ik ben niet teleurgesteld. Ik heb twee periodes gedaan en met een fantastische fractie. Dit soort beslissingen zijn nooit makkelijk, we hebben de afgelopen jaren goede dingen gedaan.' Ook Van Baak had een mooie tijd. 'Ik kijk er met buitengewoon veel voldoening op terug.'

Het CDA is samen met de VVD de grootste partij in Provinciale Staten. Beide partijen hebben negen zetels.

