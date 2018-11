Deel dit artikel:













CU Barneveld wil snel einde aan 'perronconflict' Valleilijn Foto: ANP

BARNEVELD - De ChristenUnie in Barneveld wil zo snel mogelijk langere perrons op de Valleilijn. Sinds Connexxion verantwoordelijk is voor het treinverkeer op de Valleilijn is het druk op de lijn. De perrons op de stations Hoevelaken, Barneveld Centrum en Lunteren zouden volgend jaar worden verlengd, maar het is de vraag of dat gaat lukken. De provincie en het ministerie hebben een conflict over geld.

In schriftelijke vragen wil de ChristenUnie van het college van Barneveld weten of ze zich bij de provincie hard willen maken voor de verlenging; 'Wij beseffen dat het college van B&W niet verantwoordelijk is voor de verlenging van de perrons, maar als college en gemeenteraad van Barneveld zijn we wel verantwoordelijk voor het opkomen voor de belangen van onze inwoners en bedrijven.' Het conflict is ontstaan omdat ProRail geen financiële risico's mag dragen van het ministerie. De provincie vindt het onredelijk dat zij moet opdraaien voor de kosten van beheer en onderhoud. Zolang het conflict niet is opgelost blijft het dringen bij de Valleilijn en dat stuit de ChristenUnie in Barneveld tegen de borst. 'We vinden het positief dat veel mensen kiezen voor de trein als alternatief voor de auto, daarom is het nodig dat in de spits langere treinen kunnen rijden.' Zie ook: VIDEO 360-graden: binnenkijken in nieuwe Valleitrein 💬 WhatsApp ons!

