Alweer sneuvelt een weerrecord

Volgens de website Weergegevens.nl heeft de zon zich in Deelen dit jaar tot nu toe al 1989 uren laten zien. Daarmee is het record uit 2003 met nog ruim een maand te gaan nu al verbroken. Ook bij de weerstations in Herwijnen (Rivierengebied) en Hupsel (Achterhoek) zijn de oude records gesneuveld.

In de Achterhoek liet de zon zich dit jaar met tot nu toe 2088 zonne-uren het vaakst zien in Gelderland. Landelijk is het record nog niet verbroken. Daarvoor komt De Bilt op dit moment nog 21 zonne-uren tekort.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Goed nieuws voor zonneparken

De overdadige zon is goed nieuws voor de zonneparken in onze provincie. Zo ligt de energie-opbrengst van het zonnepark op de voormalige vuilstort bij Geldermalsen sinds de opening afgelopen april 7 procent hoger dan voor dit jaar was beraamd. Dat is genoeg energie om een paar honderd huizen extra van stroom te voorzien.

Volgens weervrouw Margot Ribberink van MeteoGroup in Wageningen kon de zon zo uitbundig schijnen doordat boven de provincie vaak een hogedrukgebied lag.