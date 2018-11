NEC verzorgt vakantieweek voor gezinnen die het moeilijk hebben

NIJMEGEN - NEC gaat in de meivakantie elf gezinnen die het moeilijk hebben in de watten leggen.

Dat gebeurt in samenwerking met Belvilla, een bedrijf in vakantiehuizen, waarmee de Nijmeegse club onlangs een contract afsloot. In het kader van NEC Maatschappelijk mogen de gezinnen een week lang in een villa verblijven op Landgoed De Scheldenberg in Lunteren. Dit gebeurt in het kader van de NEC Topweek. De gezinnen mogen dan genieten van alle luxe die het park te bieden heeft. Bovendien brengen de spelers en staf van NEC een bezoek aan de gezinnen en verzorgen daar en voetbalclinic. Verder staat onder meer een bezoek aan Ouwehands Dierenpark en de wedstrijd NEC-FC Twente op het programma.



Inwoners uit het Rijk van Nijmegen konden via de website van de club families aandragen die volgens hen voor dit project in aanmerking komen. Dat gaat dan om families die om welke reden dan ook lang niet op vakantie zijn geweest, die het vanwege tegenslag echt verdienen om lekker in de watten te worden gelegd of die wellicht nog één keer samen op vakantie kunnen. Inmiddels zijn 154 gezinnen genomineerd.

Hierna zal een speciale commissie, waarin onder andere Wilco van Schaik, een ervaringsdeskundige uit het maatschappelijk werkveld en aanvoerder Rens van Eijden plaats zullen nemen, zich buigen over alle aanvragen en elf families selecteren die de NEC Topweek aangeboden krijgen.