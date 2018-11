Beschuldiging van politieke dolksteek in West Betuwe

GELDERMALSEN - Twee lokale partijen in de nieuw te vormen gemeente West Betuwe vliegen elkaar in de haren. De voormalige partij Leefbaar Geldermalsen beschuldigt Leefbaar Lokaal Belang van het kapen van de term 'leefbaar'.

Jos Rietbergen van Leefbaar Geldermalsen zegt dat er wordt geprobeerd om hem buitenspel te zetten. Hij noemt het 'een dolksteek in mijn rug'.

Op de avond van 27 augustus, net voor de deadline voor de inschrijving van de partijen voor de verkiezingen, komt het tot een breuk tussen Rietbergen en Leefbaar Lokaal Belang. Beide kanten beschuldigen elkaar ervan de stekker er op dat moment te hebben uitgetrokken.

'Met opzet geklapt'

Met zijn partij Leefbaar Geldermalsen wilde Rietbergen voor de herindelingsverkiezing samen gaan met Gemeentebelangen Neerijnen van Petra van Kuilenburg. Maar letterlijk op de avond voor de inschrijving voor de verkiezingen klapte de boel. Met opzet volgens Jos.

Nog net op tijd voor middernacht kon Rietbergen een mail sturen met een nieuwe partijnaam. Op dat moment was dat Leefbaar West Betuwe. Omdat de term leefbaar ook voorkwam in de naam Leefbaar Lokaal Belang ontstond een probleem, zodat Rietbergen uiteindelijk gedwongen was om voor een andere naam te gaan. Dat werd Verenigd West Betuwe.

Geschil over zondagopenstelling en meer

De breuk was het gevolg van een verschil van mening over het punt van de zondagsopenstelling. Rietbergen is daar voorstander van, maar de groep uit Neerijnen met Petra van Kuilenburg is er op tegen. Volgens Van Kuilenburg was dat niet alles. 'Er waren heel veel incidenten de laatste paar maanden. Elke keer was er weer een ander besluit en elke keer kwam meneer Rietbergen daar op terug', vertelt ze.

Volgens Petra heeft de partij van Jos zelf getekend voor het afstand nemen van de naam Leefbaar. Ze zouden in dat opzicht samen verder gaan onder één naam. Jos zegt dat de partij van Van Kuilenburg juist in een heel vroeg stadium en buiten zijn medeweten om de term leefbaar bij een notaris heeft vastgelegd. Inmiddels is het geschil zo hoog opgelopen dat er advocaten mee bezig zijn en beide partijen elkaar al uitsluiten voor een samenwerking in een toekomstig college.