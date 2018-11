Vlieg in een zwart gat dankzij virtual reality van de Radboud Universiteit

still uit virtual reality simulatie (J. Davelaar et al, 2018 CompAC)

NIJMEGEN - Altijd al eens willen ervaren hoe het is om in een zwart gat te verdwijnen? Dat kan nu dankzij een virtual reality-simulatie die is gemaakt op de afdeling Sterrenkunde van de Radboud Universiteit. De makers uit Nijmegen publiceren hun creatie vandaag in het tijdschrift Computation Astrophysics and Cosmology.

In het centrum van onze eigen Melkweg bevindt zich een zwart gat, genaamd Sagittarius A*. Jordy Davelaar van de afdeling Sterrenkunde heeft samen met collega's een poging gedaan om te verbeelden hoe dat eruit ziet.

‘In de simulatie beweeg je rondom het zwarte gat in het centrum van onze Melkweg. Het licht dat je ziet is afkomstig van materiaal dat als een draaikolk in het zwarte gat verdwijnt, en door de extreme omstandigheden een plasma wordt dat begint te gloeien. Dit licht wordt door de sterke zwaartekracht van het zwarte gat vervormd en afgebogen. Een deel van het plasma verlaat de omgeving van het zwarte gat op hele hoge snelheid via een straalstroom. Daarna volg je het pad dat een deeltje af zou kunnen leggen in zo’n plasmastroom; je beweegt in een spiraalvormige baan steeds verder naar binnen totdat je uitgespuugd wordt via de straalstroom.’

Onderstaande video is het beste te bekijken met een virtual reality-bril.

Virtual reality experience in de Honig fabriek

Davelaar en zijn collega's proberen op deze manier de sterrenkunde onder een wat breder publiek te brengen. Het idee ervoor ontstond na een bezoek aan de Honigfabriek waar ondernemer Cor Jansen werkt aan de bouw van een spectaculaire virtual reality experience.

De bezoeker kan daar vanaf volgend jaar terecht bij Exoleap, een virtual reality-ervaring in vliegsimulatoren. De bezoeker komt in een soort NASA-achtige omgeving dat zogenaamd de beschikking heeft over de 'wormhole technologie'. Eenvoudig gezegd: een manier om immense afstanden in de ruimte af te leggen zonder de eindeloze hoeveelheid lichtjaren waarmee dit normaal gesproken gepaard gaat.

Star Wars

Cor Jansen: 'Die techniek gebruikt het fictieve bedrijf om exo planeten (planeten waar leven mogelijk is, red.) te exploiteren. Er worden daar stoffen gedolven.' Maar dan worden er drones van aliens gesignaleerd en is het aan de bezoeker om samen met drie anderen in simulatoren het gevecht aan te gaan met de aliens. Jansen: 'Vergelijk het met Star Wars.' Maar momenteel zijn Jansen en zijn collega's nog druk bezig met het maken van de simulatoren en de software.

Jordy Davelaar legt ondertussen uit hoe hij het voor elkaar heeft gekregen om een zo realistisch mogelijke weergave te maken van Sagittarius A*. 'De camera rekent op elk punt uit hoe de omgeving er uit zou zien als we in radiostraling zouden kunnen kijken. Hiervoor gebruiken we modellen die onder andere ontwikkeld zijn in Nijmegen en observaties van radiostraling met telescopen.'

Realistischer dan de film Interstellar

'In onze codes maken we gebruik van de Algemene Relativiteitstheorie van Albert Einstein; hierdoor nemen we alle effecten mee die je zou ervaren als je rondom een zwart gat beweegt, zoals afbuiging van licht, het vervormen van je gezichtsveld en de snelheid van de camera. Dit zorgt ervoor dat je een zo realistisch mogelijk ervaring krijgt van hoe wij denken dat deze omgeving eruit zou zien. De simulatie is hiermee uniek in zijn soort en nog realistischer dan bijvoorbeeld de visualisaties van de film Interstellar.’