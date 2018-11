Opnieuw ruiten van advocatenkantoren ingegooid

Het aantal advocatenkantoren in Arnhem en Nijmegen waar de afgelopen weken ruiten zijn ingegooid is opgelopen tot acht. Drie advocatenkantoren in Nijmegen en vijf in Arnhem zijn nu getroffen. Ook afgelopen weekend was het weer raak.

Behalve in Arnhem en Nijmegen werden de afgelopen maanden ook bij twee advocatenkantoren in Amersfoort en een in Amsterdam de ruiten ingegooid.

Janneke Steenbrink, Lid van de Raad van Orde van Advocaten in Gelderland, houdt bij waar de incidenten plaatsvinden. 'Voor zover wij weten zijn het er nu acht, maar het kan zijn dat advocatenkantoren dit nog niet bij ons gemeld hebben, omdat zij niet weten dat het op meerdere plekken speelt.'

'Er zat geen briefje bij'

Het blijft gissen wie verantwoordelijk is voor de vernielingen. Steenbrink: 'Er zat geen briefje bij de stenen en ook zijn er geen meldingen gedaan bij de getroffen kantoren waaruit blijkt wat de achterliggende motivatie is.'

'Ook als advocaat weiger ik te speculeren. Ik vind het heel vervelend voor de betreffende kantoren en het gevoel van onveiligheid dat dit op kan roepen. Het is heel belangrijk dat er aangifte wordt gedaan, dat er gekeken wordt of dit opgelost kan worden. En dan hopen we erachter te komen wat hier aan de hand is en waarom iemand (of meerdere mensen) het op deze advocatenkantoren gemunt heeft.'

'Geen lijn te zien'

Volgens Steenbrink lijkt het volstrekte willekeur. Het is niet dat de kantoren zich met dezelfde strafzaak bezighouden. Ook houden ze zich met verschillende rechtsgebieden bezig.

De enige overeenkomst is dat het om kleinere kantoren gaat, zegt Steenbrink. 'Maar we hebben er nog geen lijn in kunnen zien.' De meeste advocatenkantoren hebben inmiddels aangifte gedaan. 'Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat het serieus wordt opgepakt.'