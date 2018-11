Zwarte Cross pakt klachten kaartverkoop op

ULFT - De Feestfabriek is maandag druk met het beantwoorden van vragen over de stroeve voorverkoop van de Zwarte Cross. Op sociale media werd er zaterdag met veel onvrede en teleurstelling gereageerd , nadat servers de massale toestroom niet aan konden en het festival binnen een uur was uitverkocht.

'Het loopt goed door qua telefoontjes en mailtjes', geeft Pieter Holkenborg maandagochtend aan. 'We hebben zaterdag niet de service kunnen bieden, die we eigenlijk wilden. Veel medewerkers hebben nu hun agenda’s leeggemaakt om de komende dagen alle vragen over de kaartverkoop te beantwoorden en iedereen van dienst te zijn.'

De organisatie heeft op de website een veel gestelde vragen bericht geplaatst om de meest voorkomende vragen te beantwoorden. Zo kunnen mensen contact opnemen als ze te veel tickets hebben besteld en hiervan een deel willen annuleren. Holkenborg: 'We weten nog niet wat we doen met kaarten die terugkomen, dat ligt aan de aantallen. We gaan nog met elkaar overleggen en kijken daarbij naar verschillende scenario’s.'



De organisatie van de Zwarte Cross ondersteunt ook het manifest dat Tweede Kamerlid Peter Kwint vandaag aanbiedt tegen woekersites die veel kaarten opkopen. Holkenborg: 'Het is voor ons al jarenlang een doorn in het oog. Het is puur oplichterij, maar wij kunnen er helaas weinig aan doen. Wij ondersteunen dit initiatief van harte. Beter laat dan nooit.'

