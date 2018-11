Verdachte poging doodslag badmeesters blijft voorlopig in de cel

ZUTPHEN - De 22-jarige Délano B. uit Arnhem, die wordt verdacht van poging tot doodslag op twee badmeesters in zijn woonplaats, blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de rechtbank in Zutphen maandag bepaald tijdens een zogeheten pro-formazitting.

De twee badmeesters - een vader en zoon - werden 27 juli afgetuigd in zwembad Klarenbeek toen ze enkele gasten verzochten naar huis te gaan vanwege sluitingstijd. Beide slachtoffers werden tegen het hoofd geschopt en raakten daarbij gewond.

'Poging tot doodslag niet bewezen'

De advocaat van de verdachte vroeg de rechter om zijn cliënt vrij te laten in afwachting van de rechtszaak. Hij vindt dat poging tot doodslag niet kan worden bewezen. 'Het was hoog zomer, in een zwembad, met blote voeten kan dit toch nooit een poging tot doodslag zijn?'

De familie van de Arnhemmer is boos dat Délano niet op vrije voeten komt. ‘Hij is onschuldig’, werd er geroepen in de rechtszaal. Zijn oma probeerde hem bij het verlaten van de rechtbank een zoen te geven, maar werd door de parketpolitie tegengehouden.

'Hou je laffe poten thuis'

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem reageerde furieus op het incident. 'Hou je laffe poten thuis', schreef hij destijds op Twitter.

De advocaat van Délano B. vindt dat de burgemeester dat niet had moeten doen. 'Marcouch had zich er niet mee moeten bemoeien en het recht zijn werk moeten laten doen, sprak hij in de rechtszaal.

Behalve de 22-jarige Arnhemmer zijn er nog drie verdachten. Het gaat om twee mannen en een vrouw die eerder al zijn vrijgelaten. De zaak wordt in april inhoudelijk behandeld.

