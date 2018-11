Wordt Amphion voor de vierde keer theater van het jaar?

DOETINCHEM - Vandaag wordt bekend of Amphion zich voor de vierde keer theater van het jaar mag noemen. De schouwburg in Doetinchem, die dit jaar 50 jaar bestaat, is voor de zevende keer genomineerd.

Voor directeur Charles Droste is het elke keer weer spannend. 'Het went echt nooit. Toen we hem twee jaar geleden voor de tweede keer wonnen dachten we: dit kan niet. En vorig jaar zei ik: als we winnen spring ik in de plomp, want we gaan absoluut niet winnen, maar dat deden we wel. Dus ook tot onze verbazing weten we elke keer te winnen.'

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met directeur Charles Droste:

Geduchte concurrentie

Of Amphion ook dit jaar met de titel aan de haal gaat, is nog maar de vraag, want volgens Droste heeft de schouwburg geduchte concurrentie. 'Er zijn naast ons nog zes andere grote theaters genomineerd en dan moet je denken aan DeLaMar in Amsterdam, het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam en het Parktheater in Eindhoven.'

Maar toch zorgt Amphion elke keer weer voor een verrassing. 'Ik weet ook niet hoe het kan. Wij scoren klaarblijkelijk bovengemiddeld goed op die onderdelen van gastvrijheid en uitstraling, maar ook techniek en communicatie', legt de directeur uit. Volgens hem nemen de bezoekersaantallen van de Achterhoekse schouwburg nog steeds toe en ook komen de mensen van steeds verder weg.

De Theater van het Jaarprijs wordt uitgereikt door de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP).