Felle kritiek van Nijmeegse ondernemers op vernieuwde Waalkade

NIJMEGEN - De vernieuwde Nijmeegse Waalkade is veel te veel op het zomerseizoen gericht, dat stellen verschillende Nijmeegse ondernemers. Ze zijn bang voor meer criminaliteit, minder gasten en slechte bereikbaarheid.

Waar er voorheen een groot parkeerterrein lag op de Waalkade, zijn auto's nu en in de toekomst niet meer welkom. De vernieuwde Waalkade krijgt een groen uiterlijk. De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang.

Ver lopen

Met het verdwijnen van die parkeerplekken moeten bezoekers nu in de hoger gelegen parkeergarages gaan parkeren. 'In de zomer, met mooi weer, willen mensen best wel een stukje lopen om naar de Waalkade te komen. In de winter gaan gasten echt niet helemaal naar beneden lopen om hier te gaan dineren', zegt Arno Bongers van het Holland Casino, tevens voorzitter van de ondernemersvereniging.

Ook de uitbater van de Pannenkoekenboot, Ed Tonissen, is er alles behalve gerust op. 'Wij maken ons ernstig zorgen. Er komen ontzettend veel ouders met kinderen, opa's en oma's', vertelt hij. Ook zijn gasten moeten een stuk verder lopen om een pannenkoek te komen eten.

'De looproutes zijn niet goed verlicht. Hoe ga je ervoor zorgen dat het ook in de winter aantrekkelijk en bereikbaar blijft', vraagt de eigenaar van restaurant Dock 17 zich hardop af. De ondernemers pleiten al langere tijd voor winterparkeren, bijvoorbeeld onder de Waalbrug.

Waalkade moet 'verblijfsplek' zijn

De gemeente gaf eerder aan dat de omgeving van de Waalkade goed bereikbaar blijft voor verkeer. In garages als de Eiermarkt of Kelfkensbos kan geparkeerd worden, om vervolgens te voet naar de benedenstad te gaan. Een plek aan een rivier is nou eenmaal een 'verblijfsplek' waar geen auto's bij horen, zo is de redenatie.

Criminaliteit tijdens donkere dagen

Niet alleen het weren van auto's en een gebrek aan parkeerplekken zijn ondernemers een doorn in het oog. 'De afgelopen dagen is er op verschillende plekken geprobeerd om in te breken', vervolgt Bongers. 'Er is veel minder sociale controle. Er is geen autoverkeer meer en er lopen veel minder mensen over de Waalkade.'

Een impressie van de vernieuwde Waalkade in Nijmegen:

De manager bij Holland Casino gaat ervan uit dat de gemeente inzet op handhaving en hoopt dat de Waalkade geen plek wordt voor criminaliteit tijdens de donkere dagen.

Dubbele strop

Ondernemers met een terras op de Waalkade hebben niet alleen problemen met de winterperiode, maar ook met de zomerperiode. Terrassen worden kleiner en de zogenoemde precariobelasting gaat omhoog. 'Het gaat om een flinke verhoging', benadrukt de uitbater van Dock 17. 'Ik ga het hele jaar hoogtarief betalen. Het gaat bijna om een verdubbeling.'

De voorzitter van de ondernemersvereniging beaamt dat: 'Er komen minder vierkante meters terras beschikbaar. Eén ondernemer raakt zelfs zijn terras aan de Waal kwijt. Daarnaast was een deel van de terrassen vrij van precario, daar zal straks precario over betaald moeten worden. De terrassen worden dus kleiner en met belasting belast, een dubbele strop', zegt Bongers.

De ondernemers hopen dat de gemeente op korte termijn met ze in gesprek wil. De vernieuwde Waalkade moet voor het nieuwe zomerseizoen van 2019 klaar zijn. Tijdens de Vierdaagsefeesten moet de kade weer volop gebruikt kunnen worden.

