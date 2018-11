De Gier: 'We hebben het gewoon hartstikke moeilijk'

NIJMEGEN - De wedstrijd tegen Sparta biedt NEC weer wat houvast voor de komende weken, maar een hoge klassering in de top lijkt nu al onmogelijk. 'Je probeert de druk weg tet halen bij het team', sprak Jack de Gier na de 1-1.

Op het duel met Sparta stond uiteraard veel druk. NEC wil minimaal bij de eerste vijf eindigen dit seizoen en het liefst meedoen om de titel. Dat zit er zo goed als zeker niet meer in voor de ploeg van Jack de Gier. Een zege thuis op Sparta had veel vertrouwen kunnen geven in een succesvolle inhaalrace, maar dat gebeurde niet.

Warm hart voor NEC

'We hebben het gewoon hartstikke moeilijk', weet Jack de Gier als geen ander. 'Als trainer wil je de druk weghalen bij de spelers, maar ook dat is hartstikke moeilijk. Je gunt iedereen die NEC een warm hart toedraagt de overwinning. Het is jammer dat het vanavond niet gebeurd en je niet wordt beloond.'

Tactische aanpassing

Daarmee doelde De Gier ongetwijfeld ook de werklust die NEC in het belangrijke duel stopte. Qua voetbal was het in het eerste half uur ook goed. 'Wij wisten natuurlijk wat ons te doen stond. Op het oog speelden we met meer verdedigers, maar met Labylle op links wilden we Verhaar bij hun aan het verdedigen krijgen. Daar kwam uiteindelijk ook de 1-0 uit', haalde De Gier de tactische aanpassing met Labylle aan.

Energie

'Zo'n goal geeft energie. Misschien hadden we in die fase ook de 2-0 moeten maken als we iets meer geluk hadden met Overtoom en die bal op de lat', aldus de coach van NEC. 'Maar je zag wel terug wat we willen zien.'

De Gier boos

Na rust was Sparta sterker en maakten de Rotterdammers ook de verdiende 1-1. De Gier kreeg geel vanwege aanmerkingen. Het was al zijn tweede kaart dit seizoen. 'Ik was meer boos over de situatie daarvoor. Achahbar gebruikt zijn lichaam goed, maar Auassar belet met zijn rechterarm de doorgang voor Achahbar. Ik heb het net teruggezien. Dat was gewoon een overtreding en had zijn tweede gele kaart moeten zijn. Dan speel je nog tien minuten tegen tien man.'