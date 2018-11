Sterk optreden Leroy Labylle helpt NEC: 'Mentaliteit was nu beter'

NIJMEGEN - Met Leroy Labylle in een aanvallende rol op het middenveld dwong NEC koploper Sparta achteruit. 'Ik moest energie brengen en veel lopen', zei de Belg.

Sparta had veel problemen met de vondst van De Gier door Labylle als hangende linksbuiten te posteren. Zijn collega trainer Henk Fraser beaamde dat ook na afloop. 'We hadden problemen met hem op onze rechterkant.' De oud-Vitessenaar deed wat tactische aanpassingen en NEC werd na een half uur ook minder gevaarlijk.

Labylle voelde zich goed in zijn nieuwe rol. Normaal gesproken speelt de Belg achterin. 'Ik moest met voorzetten komen en energie brengen in ons spel. Veel lopen ook. Volgens mij is dat wel goed gelukt.'

Wilskracht

NEC speelde een zeer behoorlijk eerste half uur. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, kreeg Sparta meer grip. Vooral op het middenveld kwam NEC tekort tegen de sterk spelende Harraoui en Duarte. De thuisploeg toonde echter veel passie en wilskracht om de crisis in Nijmegen een halt toe te roepen.

Gesprekken

'We toonden karakter en hebben ons best gedaan', vervolgde Labylle. 'In elke linie deden we het goed. Onze mentaliteit was vandaag veel beter dan de afgelopen weken. We kregen veel kritiek de laatste tijd. Er zijn deze week gesprekken geweest met de directie, met de trainers en met de spelers. Helaas viel die 1-1 nog waarbij we niet helemaal goed stonden.'

