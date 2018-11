Zevenheuvelenloop kijkt terug op 'fantastische dag' en is blij voor Krumins

NIJMEGEN - Maanden werd in Nijmegen en omgeving toegewerkt naar zondag 18 november, de dag van de 35ste Zevenheuvelenloop. Groot is dan ook de blijheid nu het in alle opzichten een topdag is geworden. Lotte Jacobs blikt namens de organisatie terug op een zeer positief verlopen editie.

'We hoopten dat het wereldrecord gebroken zou worden en als dat dan gebeurt, is dat natuurlijk fantastisch', zegt Jacobs tegen Omroep Gelderland. 'Met 25.000 lopers was het een fantastische dag. Alles zat mee. Als je echt puur naar het weer kijkt was het een klein beetje te koud. Het kan nog idealer, maar Joshua had vandaag hele goede benen en liep het record.'

Lotte Jacobs in gesprek met Hubèrt Mol op Radio Gelderland (de tekst gaat verder onder het fragment):

De winnaar van de dag bij de mannen is meteen genoemd: Joshua Cheptegei. De 22-jarige atleet uit Oeganda zette een nieuw wereldrecord op de 15 kilometer neer, toen hij in 41.05 over de finish kwam. Cheptegei won ook in 2015, 2016 en 2017, maar beet zich wel steeds stuk op de ijzersterke tijd die Leonard Patrick Komon in 2010 vestigde. Zondag haalde Cheptegei echter 8 seconden van Komons tijd af en vestigde hij een nieuw wereldrecord.

Susan Krumins-Kuijken

Ook bij de vrouwen was er een mooie race. Stella Chesang uit Oeganda kwam als eerste over de meet en de Nijmeegse Susan Krumins-Kuijken finishte als derde. Zij haalde ruim anderhalve minuut van haar persoonlijke record af.

'Wat zij gepresteerd heeft is on-Nederlands goed', zegt Jacobs complimenteus. 'Haar tijd wordt bijna nooit gelopen, zeker niet door een Nederlandse. Susan zat maar 4 seconden boven de beste tijd ooit bij de Nederlandse vrouwen. En dat ze dat dan als Nijmeegse bij ons doet, is iets om trots op te zijn.'

Opruimen

Hoewel alle lopers nu hun rust kunnen pakken, is het nog geen tijd voor de organisatoren van de Zevenheuvelenloop om uit te hijgen. De komende uren is iedereen nog volop in de weer om alles op te ruimen. 'De meesten zijn op dit moment hard aan het werk. Maar als we vanavond op de bank ploffen zijn we zeker tevreden', lacht Jacobs.

Treinverkeer

De situatie die zondagochtend speelde op het spoor veroorzaakte gelukkig weinig problemen. Door een sein- en overwegstoring tussen Arnhem Centraal en Nijmegen moesten sommige deelnemers omreizen via Den Bosch, maar iedereen kwam zover bekend op tijd aan. De organisatie liet via Twitter ook weten dat ze later mochten starten.