Wilma wil dat ieder kind een cadeau krijgt met Sinterklaas en kerst

Het is zaterdag een komen en gaan van mensen die speelgoed komen brengen. 'Het loopt niet storm, maar druk is het zeker wel', zegt Fransen. Het idee is ontstaan uit een kleine weggeefwinkel in Groesbeek. Daar zamelt Fransen al langer kleding en spullen in. 'Nu met Sinterklaas en kerst kunnen we misschien wel wat extra's doen. Ieder kind heeft recht op iets in zijn schoen of onder de boom.'

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Fransen doet het niet alleen. Een handvol vrijwilligers helpt daarbij, onder wie Diny van der Snoek. 'Het is zo fantastisch om de glimlach op het gezicht van een kind te zien. Daar doe je het voor.'

En meer speelgoed is natuurlijk altijd welkom. 'Zaterdag 24 november kan men hier in De Körf weer speelgoed komen brengen.'