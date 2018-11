Zitvlees nodig voor tocht van Londen naar Millingen op eenwieler

Een eenwieler van 5 meter hoog, een speciaal gebouwde fiets die stevig genoeg is voor acht mensen tegelijk en het kleinste fietsje van Europa: wie in de fietsenstalling van het Juliana Bicycle Team rondloopt, kijkt zijn ogen uit. De fietsvereniging uit Millingen is dan ook ook niet met andere fietsclubs te vergelijken. De kunstfietsvereniging treedt regelmatig op in binnen- en buitenland met acrobatische fietsshows. Zo traden ze ook twee jaar geleden op bij Holland's Got Talent.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Het Juliana Bicycle Team werd in 1909 opgericht, het geboortejaar van prinses Juliana. Volgend jaar bestaat de vereniging dus 110 jaar. Om dat te vieren, gaan elf fietsers op een eenwieler van Londen naar Millingen in tien dagen tijd.

Record op de eenwieler

Een tocht op een eenwieler is ook een soort traditie bij het Juliana Bicycle Team. Ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de vereniging fietsten leden van Parijs naar Millingen op eenwielers. Ze vestigden daarmee een record, maar 15 jaar later werd het record verbroken met een fietstocht door Nederland van 600 kilometer.

Nu willen ze het record weer verbreken door vanuit Londen naar huis te fietsen op een eenwieler. Het ritje door het Graafschap Kent, langs de Franse en Belgische kust, via de Zeeuwse eilanden, door Brabant, een stukje Duitsland en terug naar huis is goed voor bijna 650 kilometer.

Zitvlees kweken

Daar moet nog flink voor getraind worden. Er ligt een strak trainingsschema, met meer dan 1000 kilometer in vijf maanden tijd. Dat betekent elke zondagochtend de eenwieler op, en straks na de winter zelfs op beide dagen van het weekend. 'Het is een strijd tegen zadelpijn. Want constant steun je met je volle gewicht op het zadel', zegt Roland Gesthuizen. 'Die strijd moet je zien te overwinnen. Daarvoor gaan we zitvlees kweken.'

De leden vertrekken op 18 april vanuit Londen en willen op Koningsdag aankomen in Millingen.