NEC zakt na rust weg tegen Sparta en mag niet mopperen met punt (1-1)

NIJMEGEN - NEC is weinig opgeschoten met een 1-1 gelijkspel tegen koploper Sparta. NEC speelde een redelijke eerste helft, maar na rust was Sparta sterker. Het verschil blijft negen punten.

EINDSTAND 1-1

90+3 afgelopen in NIjmegen. Een teleurstelling voor NEC dat na rust wegzakte en uiteindelijk niet verder komt dan 1-1. Het is wel een terechte afspiegeling van de verhoudingen.

88e: geel voor Van Eijden na een lompe overtreding

88e: Paniek bij NEC achterin. Kopkans van dichtbij voor invaller Dos Santos. Sparta gaat uiteraard nog voor de volle winst. NEC moet hopen op een puntje.

86e: Overtoom toch nog bijna met de 2-1. Corner is het gevolg met kleine scrimmage. Maar het leidt tot niets.

Ook nog geel voor De Gier na protesteren van de coach richting scheidsrechter Mulder

GOAL! 84e: Sparta komt toch op 1-1. Een schot van afstand van Harraoui vliegt laag binnen.

80e: Spanning bij De Gier in de slotfase. Nog tien minuten in De Goffert. Bij winst sluit NEC weer een beetje aan bij de top in de eerste divisie.

78e: Tweede wissel NEC. Achahbar komt voor doelpuntenmaker Braken (foto onder). Dat NEC wankelt is overdreven, maar de druk van het nu betere Sparta is wel toegenomen.

72e: schot van Wijnaldum gaat net naast het doel van NEC. Sparta dringt af en toe aan, maar zit ook niet echt goed in de wedstrijd.

66e: ook geel voor middenvelder Dijkstra (NEC)

65e: Het is spannend, maar er gaat wel veel mis. NEC houdt redelijk makkelijk stand.

59e: geel voor Bossaerts van NEC.

54e: NEC meldt zich ook weer in het begin van de tweede helft. Overtoom legt de bal perfect neer voor Okita die ruimte heeft. Er komt echter geen schot op goal.

52e: Alhaft komt één op één met Zelenika, maar schiet gelukkig voor NEC hoog over.

Tweede helft in De Goffert begonnen. Kan NEC deze voorsprong vasthouden?

Foto onder: Labylle speelt sterk in zijn nieuwe aanvallende rol op het middenveld.

45+1 het is rust in Nijmegen. Natuurlijk is dit duel nog niet beslist. Maar NEC speelt geconcentreerd en scherp. Zonder heel veel uitgespeelde kansen overigens.

43: Kans voor opnieuw Sparta. Zelenika laat de bal even los, maar het loopt goed af. Aan de andere kant is ook NEC gevaarlijk. Okita had een fraai overstapje in gedachten, waar hij beter voor zichzelf had kunnen kiezen. Het blijft voorlopig 1-0.

Jack de Gier kan tevreden zijn over de eerste helft van NEC. Zeker als je het spel vergelijkt met de afgelopen weken (foto onder)

32e: eerste echte open kans voor Sparta, weliswaar vanuit een moeilijke hoek. Topscorer van de eerste divisie Veldwijk stuit na goed werk van oud-NEC'er Breinburg op Zelenika die zijn korte hoek goed afschermt.

29e: Rechtsback Guus Joppen kan niet verder bij NEC en wordt gewisseld. ZIjn vervanger is Terry Lartey-Sanniez (foto onder)

Tom Overtoom (foto onder) speelt sterk in het eerste half uur

Foto onder: De bal vol op de lat na een heerlijke vrije trap van de creatieve aanvallende middenvelder Overtoom. NEC is de baas op het veld tot nu toe

21e: prachtige vrije trap van Overtoom die de bovenkant van de lat raakt. In de rebound is NEC alsnog dichtbij de 2-0. Maar opnieuw Overtoom mikt op de paal.

20e: NEC controleert het duel nog altijd

15e: Zelenika, door de blessure van Van Duin in het doel bij NEC, beleeft een vrij rustig eerste kwartier. NEC geeft nog niets weg.

10e: NEC heeft vanaf het begin het initiatief en zit er fel bovenop.

Foto onder: Sven Braken heeft er nu al negen gemaakt dit seizoen voor NEC

GOAL!!! 8e: schitterend doelpunt van Sven Braken brengt NEC al op 1-0. Bal ploft in de kruising. De assist was van Labylle

4e: beginfase met direct wat dreiging van NEC waar Labylle hangend op links speelt

FOTO onder: prachtige spandoeken waar de fans nog maar eens duidelijk maken wat er moet gebeuren vanmiddag in Nijmegen

16.45 uur: Er is afgetrapt in De Goffert voor deze belangrijke wedstrijd voor NEC. Het verschil met koploper Sparta is negen punten. Het moet dus gaan gebeuren vanmiddag voor het ambitieuze NEC.

16.35 uur: Anass Achahbar is reserve vanmiddag bij NEC. Maar al wel goed voor zes goals dit seizoen. De laatste tijd deelt ook hij echter in de malaise.

16.25 uur: Jack de Gier vertelt nog even wat hij er vanmiddag allemaal van verwacht.

16.15 uur: Het is vies koud in Nijmegen. Goed te zien aan deze jongeman bij de dug-out van NEC

16.10 uur: dik ingepakt zijn de reserves van NEC, onherkenbaar dus, bezig met de warming-up

16.05: De verwachting is dat NEC in een zogeheten 4-4-2 systeem gaat aantreden. In elk geval maakt de Kroatische doelman Oliver Zelenika zijn debuut. Vraag is vooral of De Gier Labylle opstelt als linkshalf of linksbuiten.

Opstelling: Zelenika, Joppen, Van Eijden, Bossaerts, Kvida; Dijkstra, Van den Berg, Overtoom, Labylle; Okita, Braken

16.00 uur: de ballen liggen klaar voor de warming-up. NEC speelt overigens met verdediger Kvida en niet met de verwachte Romeny in de aanval. De Gier lijkt zich dus aan te passen aan Sparta vanmiddag. 15.50 uur: Royston Drenthe, de revelatie misschien wel bij Sparta dit seizoen, ontbreekt vanwege een hamstringblessure.

15.40 uur: Koploper Sparta is vanmiddag de tegenstander van NEC in een ongetwijfeld goed gevulde Goffert. De ploeg uit Rotterdam mist veel spelers door blessures, maar trainer Fraser kan nog ruim voldoende kwaliteit opstellen. Voor NEC wellicht toch een ideale kans om voor het eigen publiek het verschil terug te brengen naar zes punten. Nu staan de Nijmegenaren zwaar teleurstellend achtste.

Gregor Breinburg uit Arnhem op voor hem zeer bekende grond. Speelde vorig seizoen nog voor NEC en nu middenvelder van Sparta (foto Omroep Gelderland)

Weer een Gelderse bekende in De Goffert. Aleksandar Rankovic, voormalig Vitesse, ging met trainer Henk Fraser mee naar Sparta en is ook nu weer zijn rechterhand in de staf (foto Omroep Gelderland)

15.20 uur: De verwarming (foto onder) zal vanmiddag niet op volle toeren draaien voor de fans op de tribunes. Een deel van de installatie is afgekeurd. Geen kachels dus...

15.15 uur: De spelers van Sparta melden zich op het prima veld van De Goffert (foto Omroep Gelderland)

NEC dit seizoen in betere tijden met op de foto in het midden goaltjesdief Sven Braken. Hij is één van de weinige constante factoren bij NEC (foto Broer van den Boom)