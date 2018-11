Worst is wereldkampioene te snel af en zegeviert in Flandriencross

HAMME - Annemarie Worst heeft zondag de Flandriencross in het Belgische Hamme op haar naam geschreven. De 22-jarige veldrijdster uit Nunspeet rekende in de sprint onder meer af met de Belgische wereldkampioene Sanne Cant.

Om 13.45 uur vertrokken de vrouwen en in de eerste ronde nam Worst al meteen het heft stevig in handen. Cant deed later een aanval, maar Worst kon samen met drie anderen goed in haar spoor blijven. De renster uit Nunspeet kon daarna weer overnemen en was verreweg de sterkste in de sprint.

Worst pakt voor het eerst de zege in de Flandriencross en is de eerste Nederlandse winnares sinds Sanne van Paassen in 2012. Zaterdag eindigde ze nog als tweede bij de wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Tabor. Enkele dagen eerder huldigde Nunspeet haar vanwege de Europese titel veldrijden die ze op 4 november pakte.

Zie ook: