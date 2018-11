Terugkijken: de Zevenheuvelenloop 2018

NIJMEGEN - De Zevenheuvelenloop 2018 zit erop. Joshua Cheptegei uit Oeganda pakte zondag voor het vierde opeenvolgende jaar de eindzege op de 15 kilometer en deed dat in een wereldrecord: 41.05.

Rond 13.00 uur begonnen tienduizenden lopers aan de 35ste editie van de beroemde Zevenheuvelenloop. In de uren voor de start was er sprake van vertraging op het spoor: het treinverkeer ondervond enige tijd hinder van een sein- en overwegstoring tussen Arnhem en Nijmegen.

Later starten

De organisatie van de Zevenheuvelenloop liet weten dat later starten geen probleem was. Tot 14.30 uur mocht er ook gestart worden via de zogeheten parallelstart. Hoeveel mensen daar uiteindelijk gebruik van maakten, is nog niet bekend. De lage temperatuur tijdens de Zevenheuvelenloop speelde de race uiteindelijk geen parten.

Snelle tijd

De favoriet bij de mannen maakte zijn status meer dan waar. Cheptegei snoepte liefst 8 seconden af van het wereldrecord van Leonard Patrick Komon uit 2010: 41.13. Gaandeweg zijn race zag Cheptegei er goed uit en in de laatste kilometers wees alles erop dat de Oegandees een zeer snelle tijd zou neerzetten. Uiteindelijk finishte hij in 41.05, een uitstekende tijd die hem de snelste man ooit maakt op de 15 kilometer.

Chesang

Bij de vrouwen was zijn landgenoten Stella Chesang de rapste: zij eindigde in 47.18. Twee plaatsen achter haar kwam Susan Krumins-Kuijken uit Nijmegen over de meet in 47.41, een verbetering van haar persoonlijk record.

