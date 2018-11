Chesang snelste vrouw in Zevenheuvelenloop, Krumins knap derde

NIJMEGEN - Stella Chesang uit Oeganda heeft zondag de snelste tijd gelopen bij de vrouwen in de Zevenheuvelenloop. De 21-jarige atlete zette een tijd neer van 47.18 op de 15 kilometer.

Gaandeweg de wedstrijd werd al snel duidelijk dat Chesang het wereldrecord van Tirunesh Dibaba (46.28) niet aan zou kunnen vallen. Wel zette ze de op vijf na beste tijd ooit neer bij de vrouwen in de Zevenheuvelenloop.

Krumins derde

Susan Krumins-Kuijken uit Nijmegen eindigde als derde bij de vrouwen, achter de Keniaanse Evaline Chirchir. Krumins noteerde een finishtijd van 47.41 en was daar zeer blij mee. 'Ik ging voor de winst en heb geprobeerd een gat te maken. Maar ik zat zo stuk, ik was een soort stervende zwaan', zei de atlete na de wedstrijd.

'Helemaal geweldig'

'Toen die twee meiden voorbijkwamen, had ik echt geen antwoord. Maar toch liep ik nog kilometers van drie minuten, ik wist dus dat er een goede tijd in zou zitten. Toen ik eenmaal aankwam, dacht ik echt 'oh my god, ik heb onder de 48 minuten gelopen. Dat is helemaal geweldig, ik haal meer dan anderhalve minuut van mijn persoonlijk record af', aldus Krumins.

Maximale eruit gehaald

Het doel voor zondag was de winst pakken, geeft de Nijmeegse toe. 'Dat is het altijd. Ik was ook gelukkiger geweest met winst. Ik wilde mezelf echt testen. Dat ik niet win is balen, maar het zat er vandaag niet in. Ik heb het maximale eruit gehaald en ben heel blij met het resultaat. Bij de finish voelde het echt als thuiskomen.'