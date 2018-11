Beginnend bestuurder met slok op vliegt met 150 km/u door Nijmegen

NIJMEGEN - De Nijmeegse politie heeft zaterdagavond de handen vol gehad aan een beginnend bestuurder. Die raasde met hoge snelheden door de stad, terwijl hij agenten achter zich aan had. De wilde taferelen kostten de bestuurder zijn rijbewijs.

De politie laat via Twitter weten dat de achtervolging begon op de St. Annastraat in Nijmegen. Agenten zagen de auto daar slingerend rijden en wilden de bestuurder staande houden. Hij negeerde het stopteken echter en ging ervandoor. Daarbij werden snelheden bereikt van 150 kilometer per uur in de bebouwde kom.

Versterking

Via het centrum van Nijmegen ging het verder naar Lent. Inmiddels had de politie versterking opgeroepen en gekregen. De bestuurder passeerde de Oversteek met een snelheid van 145 kilometer per uur en sneed zichzelf vervolgens in de vingers: hij reed een doodlopende straat in en kon worden klemgezet door de agenten.

Vijf keer teveel gedronken

'De bestuurder en bijrijder zijn aangehouden: de bestuurder bleek alcohol te hebben gedronken', geeft de politie aan. Een blaastest wees uit dat de bestuurder vjf keer de toegestane hoeveelheid had genuttigd. 'Hij was een beginnend bestuurder, op grond van zijn alcoholgebruik en snelheid is het rijbewijs ingevorderd.'

