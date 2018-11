Zwarte Cross biedt excuses aan voor verkoopchaos

LIEVELDE - De organisatie van de Zwarte Cross biedt excuses aan voor de chaos die zaterdagochtend ontstond bij de start van de voorverkoop. De website knalde er vrijwel direct uit en dat zorgde voor veel frustratie en boosheid.

Het festival is inmiddels volledig uitverkocht. 'Dat er vandaag meer vraag dan aanbod zou zijn hadden wij verwacht. Sterker nog, wij hielden rekening met het binnen een dag uitverkopen van de Zwarte Cross 2019', schrijft organisator De Feestfabriek in een verklaring. 'Echter, de manier waarop dit gegaan is, verdient allerminst de schoonheidsprijs.'

De Feestfabriek stelt dat de genomen voorbereidingsmaatregelen ontoereikend waren. De hostingpartner kon de gigantische toestroom niet verwerken. 'Hierdoor hebben wij niet de service kunnen verlenen die wij nastreven. Duizend maal onze oprechte excuses aan iedereen die wij teleurgesteld hebben.'

Stormloop aan kritiek

Op sociale media is er een stormloop aan kritiek ontstaan. Veel festivalgangers zijn teleurgesteld omdat het ticketsysteem herhaaldelijk vastliep en zij naast kaarten hebben gegrepen. 'De hele gang van zaken riep veel onduidelijkheid, frustratie en boosheid op bij onze bezoekers. Volkomen begrijpelijk en terecht', zegt een woordvoerder.

'Normaal gesproken gaan we aan het bier als we uitverkopen, maar nu zijn we maar aan de koffie gegaan. We zijn hier helemaal niet blij mee en gaan er zeker pittige gesprekken over voeren.'

Mogelijk komen er later weer kaarten vrij als betalingen van dubbele bestellingen niet zijn voldaan. Festivalgangers krijgen na aankoop 24 uur de tijd om de bestelling af te ronden.

