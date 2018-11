Run op kaarten legt site Zwarte Cross plat

LIEVELDE - De kaartverkoop van de Zwarte Cross 2019 is zaterdagochtend met de nodige problemen van start gegaan. Er was zoveel animo, dat het ticketsysteem enige tijd op zwart ging.

De organisatie laat weten dat het 'gigantisch druk' is. Als de error zich pas voordoet na de betaling, is de bestelling volgens de organisatie geslaagd. De bevestigingsmail volgt vanwege de drukte pas later. Op sociale media regent het teleurgestelde reacties, al ziet een enkeling er de humor wel van in.

Het festival in Lichtenvoorde is al enkele jaren volledig uitverkocht. Sinds dit jaar is het alleen mogelijk om kaarten te bemachtigen via de website van de Zwarte Cross, de samenwerking met de winkels van Primera is stopgezet.

De caravan- en camperkaarten voor de editie van 2019 verkochten vorige week al uit tijdens de voorverkoop aan fanclubleden.

Zie ook: Caravankaarten Zwarte Cross uitverkocht