Teruglezen: Zo kwam de Sint aan in Gelderland!

16.00: Liveblog gesloten. Lees hieronder de Gelderse aankomst van de Sint en zijn Pieten terug!

15.45: En ook in Doetinchem is hij aangekomen!



15.30: De sfeer zit er in Garderen goed in. Kinderen dansen de Sint tegemoet!



15.00: Kinderen in Hattem kunnen de schoentjes vanavond veilig bij de open haard zetten.



14.45: In Harderwijk krijgt de Sint een spectaculair welkom op het water!



14.30: De Sint in Nijmegen wordt dit jaar gesteund door twee jonge Pietjes!



Foto: Omroep Gelderland

14.15: De politie in Nijmegen is druk met enkele kleine protesten. Lees hier meer over de protesten.

14.10: We zagen al boten, trekkers en treinen. Maar in Hattem pakt Sinterklaas de koets!



Foto: Omroep Gelderland

14.05: De Nijmeegse Hanny Tettero woont tegenwoordig in Australië. Zij zette haar slipper... mét succes!



Foto: Hanny Tettero

14.00: Sinterklaas is ondanks de lage waterstand ook aangekomen in Doesburg!



13.45: Kinderen in Putten waren er als de kippen bij toen de Sint voet aan wal zette!



Foto: Henrieke Kok

13.40: Ook de trouwe viervoeter van Ron en Ditta uit Renkum is klaar voor de intocht!



Foto: Zarraida Felicia

Aan de Rijnkade in Arnhem is het erg druk. Het lekkere weer trekt veel bezoekers naar de aankomst!Zarraida Felicia kreeg de goedheiligman vlak voor de camera in Apeldoorn!

13.15: Onze radiocollega Frank van Dijk liep Sinterklaas tegen het lijf in de supermarkt in Harskamp!



Foto: Frank van Dijk

12.55: Tegenstanders van Zwarte Piet hebben korte tijd een spandoek omhoog gehouden. Dit gebeurde aan de overkant van de Waal. Na enkele minuten was het spandoek alweer verdwenen.



Foto: Omroep Gelderland

12.50: Sinterklaas is bijna in Nijmegen! Kijk hier live mee.

12.40: In Nijmegen zijn er ondertussen zorgen over de lage waterstand. Kan de pakjesboot wel aanmeren?!



Foto: Omroep Gelderland

12.30: Stoomboten, treinen, paarden én trekkers. De Sint en zijn Pieten zijn van alle markten thuis in Apeldoorn!



Foto: Sabine Lourens - van den Berg

12.20: Ook Nijmegen maakt zich op voor de komst van de Sint!



Foto: Omroep Gelderland

11.35: Winterswijk is voor de gelegenheid omgedoopt tot Sinterswijk.



Fotot: Hetty Willink

11.00: Sinterklaas kampt met problemen in Doesburg. De boot kan niet aanmeren door de lage waterstand. Kinderen hoeven niet bang te zijn dat de Sint Doesburg overslaat. Hij komt, maar hoe is nog een verrassing.

10.40: Daar is ie! De goedheiligman is per stroomtrein in Apeldoorn aangekomen.



Foto: Omroep Gelderland

10.25: De spanning neemt toe in Apeldoorn! De Sint kan elk moment arriveren.



Foto: Omroep Gelderland

10.15: De aangekondigde demonstratie van Kick Out Zwarte Piet tijdens de intocht in Apeldoorn gaat niet door. De demonstranten voelen zich niet veilig, zo hebben zij aan de gemeente laten weten.

09.55: Terugkijken: het Elburgse Sinterklaasjournaal bij Omroep Gelderland!

09.45: Hij komt, hij komt. Die lieve goede Sint! Een overzicht gemaakt van alle Sinterklaasintochten in Gelderland: