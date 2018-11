Familie Van der Valk is diep bedroefd, opgelucht en teleurgesteld

NEDERASSELT - De familie van Corrie van der Valk is diep bedroefd en tegelijk opgelucht dat er een einde is gekomen aan het mysterie rond haar verdwijning. Corrie werd sinds 2001 vermist, maar deze week bleek haar stoffelijk overschot in een graf in België te liggen.

Corrie werd op 7 januari 2001 voor het laatst gezien in haar villa in het Gelderse Nederasselt. Naar nu blijkt kocht ze diezelfde dag rond het middaguur een treinkaartje op station Paris-Nord in de Franse hoofdstad.

Vervolgens reisde ze met de trein naar Brussel en daarna naar de regio Dinant. Later die dag kwam ze daar in de buurt van station Lustin onder de trein terecht. Omdat identificatie onmogelijk bleek werd ze anoniem begraven, tot nieuw dna-onderzoek recent uitwees wie ze werkelijk was.

Verklaring

De familie van Corrie laat in een persverklaring waarover RTL Nieuws beschikt, weten zowel bedroefd als opgelucht te zijn. 'Jarenlang zijn wij geconfronteerd met allerlei geruchten en hadden zeer veel media aandacht voor de vermissing, hetgeen ook iedere keer veel verdriet met zich meebracht', stelt Corries dochter Sandra in de verklaring.

Tijd voor rust

Ze vraagt in die verklaring ook of de familie het definitieve verlies in alle rust mag verwerken. Ze stelt verder dat ze teleurgesteld is dat de Belgische Procureur van de stad Namen informatie met de media heeft gedeeld die de familie nog niet had ontvangen.

Pas deze vrijdagmiddag vernam de familie dat Corrie in 2001 waarschijnlijk zelf een einde aan haar leven maakte. Dat was eerder niet bekend.

'We hopen dat de Belgische justitie het stoffelijk overschot binnenkort zal vrijgeven om haar een eerbiedwaardige begrafenis te geven en definitief afscheid van haar te nemen', aldus de nabestaanden.