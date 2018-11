Dit drie eeuwen oude landhuis in de Achterhoek gaat in winterslaap

Hoofd huishouding Mara ter Kuile en kasteelmedewerker Jacob van Halen pakken deze vrijdag de eetkamer aan. Zorgvuldig rollen ze het bestek in plastic, zodat messen en vorken veilig zijn voor stof. 'Dat deden ze vroeger ook in de huizen', vertelt Ter Kuile. 'De adellijke mensen gingen naar hun stadswoning en de zomerwoning ging dicht. Helemaal toegedekt.'

Tijdrovend

Het winterklaar maken van Huis Verwolde is een tijdrovende klus. Het edelmanshuis uit 1775 telt dertig vertrekken en in elk daarvan staan veel huisraad en andere spullen. Om die vijf maanden in nette staat te laten, moet er nu stevig gewikkeld en afgedekt worden. Er is werk genoeg voor zeven personen om acht dagen lang bezig te zijn.

Bekijk hier de reportage (de tekst gaat verder onder de video)



'Het is ontzettend veel werk, maar heel erg leuk werk', vindt Ter Kuile. 'Thuis vinden we het niet leuk om de huishouding te doen, maar hier is het ontzettend leuk. Mede vanwege de prachtige omgeving en de prachtige objecten die je in handen hebt.'

Controle

De huishouding loopt het landhuis kamer voor kamer door en controleert grondig hoe alles erbij staat en ligt. Als een meubelstuk of een ander deel van de inventaris in gebrekkige staat verkeert, aan het rotten is of aangetast door ongedierte, maakt de huishouding daar direct melding van bij de conservatoren van Kasteel Huis Verwolde. Komende lente wordt het zilver weer opgepoetst en gaan de kleden van de meubels.

Historie

Het indrukwekkende landhuis werd in 1775 in negen maanden tijd gebouwd. Enkele delen van het kasteel zijn nog enkele eeuwen ouder. De architect was Philip Willem Schonck uit Hedel. Hij maakte later ook ontwerpen voor de tuinen van Het Loo. Sinds 1977 is Natuurorganisatie Geldersch Landschap & Kasteelen eigenaar van het landhuis.