Kick Out Zwarte Piet blaast demonstratie in Apeldoorn af

APELDOORN - Kick Out Zwarte Piet (KOZP) zegt zaterdag toch niet te gaan demonstreren tijdens de intocht van Sinterklaas in Apeldoorn. De actievoerders voelen zich volgens niet veilig door de aangekondigde tegendemonstraties.

De actievoerders zeggen zich op basis van eerdere demonstraties terug te trekken. 'Er zou worden gedemonstreerd in een open veld, zonder hekken of andere fysieke barrière, met alleen een aantal agenten ter bescherming. Gezien onze ervaringen bij eerdere demonstraties en de vele agressieve en dreigende reacties achten wij het onverantwoord en niet veilig genoeg om te demonstreren in Apeldoorn', schrijft de groep in een verklaring.

Het Facebookevenement van de demonstratie is door hen geannuleerd. 'We hopen dat demonstranten zich aansluiten bij acties in andere plaatsen.'

Nijmegen accepteerde demonstratie niet

Eerder deze maand kondigde Kick Out Zwarte Piet aan in Nijmegen en Apeldoorn te willen demonstreren. Doel daarbij was de dialoog op gang te brengen over het uiterlijk van Zwarte Piet. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls zette echter een streep door de voorgenomen demonstratie in zijn stad.

In Apeldoorn mocht de anti-Zwarte Piet-club zich wel laten zien en horen in een speciaal protestvak. Met de gemeente was afgesproken dat de demonstranten geen geluidsversterkers zouden gebruiken. Ook waren racistische en seksistische teksten verboden. De actievoerders zien echter nu dus af van de demonstratie.

Zie ook: