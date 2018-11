Vader en zoon blazen Arno en Gradje nieuw leven in

Tonny kijkt nog altijd met veel plezier terug op zijn succestijd, vertelde hij vrijdag in De Week van Gelderland, waar hij te gast was met zijn 11-jarige zoon. Als onderdeel van het duo was de Doetinchemmer begin jaren 80 korte tijd succesvol. Hij is altijd blijven zingen maar evenaarde nooit dat succes. Al die tijd had hij maar echte wens: 'Ik heb altijd gezegd dat als ik ooit een zoon zou krijgen, dat ik dit nummer dan graag met hem zou zingen. Dus dit is voor mij echt een droom die uitkomt.'

Originele duo

De nu 49-jarige Tonny was geen onderdeel van het originele duo. Het tweetal dat het originele vormde, bestond uit de 11-jarige Arno Maas en zijn buurman Grad Hölzken. Arno overleed in 1987 op 22-jarige leeftijd na een campingruzie. Hoe het nu met Grad gaat, dat weet Tonny niet: “Ik weet dat hij een tijdje heeft vastgezeten, maar ik kan online helemaal niets over hem vinden. Dus ik heb geen idee hoe het nu met hem is.”

Spannend

Voor zoon Gino was de eerste keer in een tv-studio en dat is natuurlijk best spannend. 'Ik vind het heel leuk en ook wel gezellig', vertelt de kleine zanger, die ook eerlijk bekend dat dit niet helemaal zijn genre is. Hij zingt ook liever in het Engels.

Toekomst

Als het aan vader en zoon ligt dan blijft het niet bij een eenmalige samenwerking. 'We hebben zelf een studio dus we gaan zeker meer muziek maken', zegt papa Tonny, die ook belooft dat het in de toekomst meer het genre van zoonlief zal zijn.

(bekijk hier de uitzending van De Week van Gelderland)