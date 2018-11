Derk Haank: boerenzoon en uitgever van vakblad Boerderij

ARNHEM - Uitgever Derk Haank uit Doetinchem neemt 'Boerderij' en andere agrarische vakbladen over. Een mooie stap, legt Haank uit in De Week van Gelderland: 'Boerderij is hét vakblad. Het blad bestaat al meer dan honderd jaar en besteedt aandacht aan de agrarische sector in de breedste zin van het woord.'

Haank doet de overname via Doorakkeren bv samen met collega-uitgevers Cor Jan Willig en Luc van Os. De naam Doorakkeren is niet zomaar gekozen. 'Het is een agrarische term en we willen ook doorakkeren met het blad Boerderij. De huidige gang van zaken voortzetten dus. Enorme groei is niet mogelijk en hoeft ook niet. Wij willen tot in lengte van jaren goede informatie leveren. Dan verdienen we er ook een goede boterham mee.'

Pensioen

'Ik heb het niet graag druk.' Zo citeerde het Financieel Dagblad Derk Haank begin dit jaar nog, net nadat hij met pensioen ging als topman van uitgeverij Springer Nature. Haank: 'Inderdaad, maar ik wil wel bezig blijven. Mijn rol is om als een goede huisvader op te letten dat we relevant blijven voor lezers. Dat we winstgevend zijn en niet omvallen.' Bij het blad Boerderij werken 140 mensen.

In mij schuilt geen boer

De agrarische wereld is Haank als geboren boerenzoon niet vreemd, al koos hij voor een totaal andere carrière. 'In mij schuilde geen boer, dat kon een blinde zien. Ik vond onze koeien interessant, maar had er geen band mee. De uitgeverswereld bleek de grote liefde van Derk Haank. 'Het is een mooi vak, met veel intelligente collega's, klanten en toeleveranciers. Het is een stimulerende omgeving, niet erg hiërarchisch. En ik heb altijd veel gelezen.'

Dat het aantal boerenbedrijven blijft afnemen, vindt Haank niet zorgelijk. 'Boeren hebben altijd veel uitdagingen. Je wordt geen boer omdat je makkelijk wilt leven. Het is hard werken. Boeren sterven rijk en hebben tijdens het leven weinig te besteden. Ondanks het afnemende aantal bedrijven is de land- en tuinbouw wel een groeiende sector. En een van de weinige sectoren die internationaal ook wat voorstelt.'

Liever uitgeverij dan voetbalclub

Haank is behalve uitgever ook oud-voorzitter van De Graafschap. 'Ik ben nog altijd supporter, dat blijf ik. Ik sla geen thuiswedstrijd over, of ik moet in het buitenland zijn en echt niet terug kunnen komen.' Een andere rol dan die van supporter, wil Haank niet: 'Ik ben blij dat ik me niet meer hoef te verantwoorden. Een uitgeverij is makkelijker te runnen dan een voetbalclub.'