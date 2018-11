Karel van Gelre is de Grootste Gelderlander aller tijden

ARNHEM - Hertog Karel van Gelre is vrijdag na vijf rondes strijd verkozen tot de grootste Gelderlander aller tijden. De hertog van Gelre versloeg de eerste vrouwelijke minister van Nederland, Marga Klompé uit Arnhem.

Op plek drie staat Tante Riek, verzetsheldin uit Winterswijk. En op de vierde plek eindigde Pater Titus Brandsma, priester en hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. De Grootste Gelderlander moet een bijdrage hebben geleverd aan de Gelderse geschiedenis én overleden zijn.

'Trots op Gelderse identiteit'

René Arendsen deed de 'woordvoering' voor de Grootste Gelderlander. Karel van Gelre heeft volgens hem een dubieus imago in de Nederlandse geschiedenis. 'Maar hij is iemand die de vrijheid namens de Gelderse bevolking vertegenwoordigde. Hij kwam op voor Gelderland nog voordat er een Nederlandse staat ontstond. Dat hij wint, laat alleen maar zien hoe trots we mogen zijn op deze provincie en onze Gelderse identiteit. En dat past mooi in de traditie van het jaar dat we aan het afsluiten zijn, de viering van 600 jaar Gelders parlement’.

Publiek mocht stemmen

Aanwezigen en belangstellenden konden vrijdag hun stem uitbrengen tijdens een verkiezingsbijeenkomst in de Historische Herberg in Arnhem. Een deskundige jury maakte een selectie uit 55 voorgestelde Grootste Gelderlanders. Daarvan is een shortlist van 20 personen gemaakt. Op de shortlist stonden onder anderen Maria van Gelre, Eleonora prinses van Engeland, gravin en later hertogin van Gelre, Piet Mondriaan en Helene Kröller-Müller.

Samenwerking

De wedstrijd is een samenwerking van de Radboud Universiteit, Erfgoed Gelderland, de Historische Herberg Arnhem en de provincie Gelderland. De namen moesten voldoen aan twee criteria: de Grootste Gelderlander moet een bijdrage hebben geleverd aan de Gelderse geschiedenis en overleden zijn.

Zie ook: Wie wordt de Grootste Gelderlander aller tijden? Het publiek is aan zet