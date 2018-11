Rens van Eijden kan slechte reeks NEC moeilijk verklaren

ARNHEM - "Ik had met een heel ander idee voor drie jaar getekend bij NEC", zei aanvoerder Rens van Eijden in De Week van Gelderland.

De verdediger had geen rekening gehouden met de huidige sportieve malaise. De Nijmegenaren staan slechts achtste, terwijl het de ambitie is om bovenin mee te draaien. "Nee, het pakt niet uit zoals wij willen. Veel jongens halen hun gebruikelijke niveau niet. Je ziet dat spelers dan verstoppertje spelen en de bal niet willen hebben en geen acties meer durven te maken. Of juist voor de moeilijke oplossing kiezen, terwijl het beter is om het simpel te houden als het niet goed loopt. Misschien speelden we eerst wat te aanvallend, maar de laatste wedstrijden spelen we met meer defensief denkende jongens op het middenveld en dat leverde ook geen resultaat op. En het is ook logisch dat het publiek gaat morren als je thuis met 5-1 van TOP Oss verliest." foto: Broer van den Boom

Een groot contrast met de ploeg die in 2015 met vlag en wimpel kampioen werd van de eerste divisie. "Ja, daar was toen gelijk chemie. Er waren wel wat spelers die de negativiteit van de degradatie met zich meenamen, maar door oude rotten als Tom Daemen en Sjoerd Ars kwam er de juiste positieve vibe. En daar ging iedereen in mee. Alle puzzelstukjes vielen op de juiste plaats. Een mooi jaar met het ene na het andere record."

Dat beaamde Sjoerd Ars, de andere gast aan de voetbaltafel in De Week van Gelderland. "We hadden toen de juiste balans, met karakters die elkaar aanvulden. Zo'n jaar maak je als voetballer niet heel vaak mee. Rens was een harde werker, een nuchtere jongen en op en top prof. Een echte aanvoerder. En we hadden ook van die jongens als Limbombe, die zich daaraan konden optrekken. Dat werkte wel. Nu heeft NEC ook een prima elftal, maar het is minder in balans. Toch is er voldoende kwaliteit om voor de titel te spelen, want er is geen één ploeg die er bovenuit steekt, zoals wij toen."

"Sjoerd was toen heel belangrijk bij ons", weet Rens van Eijden nog. "Niet alleen vanwege zijn goals en zijn voetballende kwaliteiten, maar ook als persoon in de kleedkamer. met zijn positieve instelling en zijn foute grappen werd er altijd gelachen. Misschien moeten Sjoerd nog een keer uitnodigen in de kleedkamer. Het verschil met toen is heel groot, want toen stonden we in deze fase al zes punten los en nu staan we op flinke achterstand. Toch is deze ploeg met zorg samengesteld met ook genoeg ervaren spelers en creatieve jongens. Op papier zouden we gelijkwaardig moeten zijn als toen, maar we staan niet op de positie waar we willen staan. Tegen Sparta zondag winnen zou een stunt zijn, al wil ik het zo eigenlijk niet noemen. Hoe maakt niet uit, winnen is winnen."