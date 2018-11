Lichtenvoordenaar strijdt al 10 jaar voor Gelderse vlag

Zijn vrouw en kinderen vinden hem ook 'wel een beetje gek', zegt Wolterink zelf. 'Maar ik kan er niks aan doen, het is gewoon fout wat de provincie doet en ik ga net zo lang door totdat iemand dat inziet.'

De Lichtenvoordenaar is vlaggengek, hij heeft er zijn huis vol mee liggen. Aan de gevel prijkt de Gelderse vlag met blauw, goudgeel en zwart. In zijn huis ligt de tafel vol met alles wat Wolterink in tien jaar tijd verzameld heeft over de 'driekleur' en vierkleur'.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Goet en foud

Hij ontdekte de 'fout' van de provincie voor het eerst toen hij vanaf het Duitse Bocholt de provincie in reed: 'Ik dacht wat is dat nu? Heeft iemand met graffiti de kleur groen ertussen gezet? Dus ik ben meteen gaan bellen.'

Hij hoorde van de provincie dat het om de nieuwe huisstijl ging. Het groen staat voor de natuur in Gelderland, ook één van de kerntaken van de provincie. 'Maar heraldisch gezien - als je verstand hebt van de geschiedenis van vlaggen - dan kan groen er nooit 'tussen' staan. 'Hij vergelijkt het met goet en foud. 'Daarvan zegt iedereen ook, dat kan zo niet.'

Van ombudsman tot Rijdende Rechter

Waar menigeen er zijn schouders bij ophaalt, gaat Wolterink door. Tientallen telefoontjes en brieven naar de provincie volgden. Hij haalde er zelfs de Ombudsman en de Rijdende Rechter bij. Maar telkens kreeg hij geen gelijk.

Toch zijn er mensen die het met Wolterink eens zijn. Zoals deskundige Klaas Padberg Evenboer. Padberg Evenboer is heraldicus en weet alles van vlaggen en wapens.

'Het zwart, het goud en het blauw werden al gebruikt in de middeleeuwen, zegt hij terwijl hij een oude afbeelding laat zien. De vlag is in 1953 door de hoge raad van Adel officieel geregistreerd. 'Heraldisch gezien mogen twee kleuren elkaar nooit aanraken, dus groen tegen blauw kan gewoon niet, wat dat betreft heeft Broddie Wolterink gewoon gelijk.'

Kansloze missie

Toch geeft hij Wolterink niet veel kans van slagen met zijn strijd. Het is een huisstijl en dan mag het. Padberg Evenboer kent ook wel gemeenten die creatief omgaan met wapens en vlaggen: 'Vaak laten ze er dan dure ontwerpers of een reclamebureau op los en die hebben meestal - sorry dat ik het zo plat zeg - de ballen verstand van heraldiek.'

De provincie Gelderland laat weten verder nooit klachten te krijgen over het gebruik van de huisstijlkleuren. Bovendien wordt er duidelijk onderscheid gemaakt tussen de Gelderse vlag van de provincie en de huisstijl van de provinciale organisatie.

Ook al klinkt het dus als een kansloze missie, Wolterink gaat door met zijn strijd: 'Ik ben nu 54 en ook al heb ik het meeste brood op, ik strijd door tot het laatst.'