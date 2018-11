Op verjaardag alles kwijt, menselijk drama bij camperbrand Zeddam

ZEDDAM - Een menselijk drama voltrok zich donderdagnacht aan de Oude Doetinchemseweg in Zeddam. Een uitslaande brand vernietigde niet alleen de camper van bewoner Pim Visser, maar ook zijn hele hebben en houden. En dat uitgerekend op zijn verjaardag.

'Ik lag te slapen in de bijrijdersstoel', aldus bewoner Pim Visser. 'Toen werd ik wakker van de warmte en omdat ik weinig lucht kreeg. Toen ben ik eruit gerend en heb ik geprobeerd te blussen. Toen de brandweer er eenmaal was, was het niet meer te houden.' Visser kon nog niet bevatten wat er gebeurd was: 'Alsof het onwerkelijk is. Binnen ligt mijn telefoon en daar zit mijn hele hebben en houden in en dat is weg.'



Het is niet de eerste tegenslag die Visser te verduren kreeg. 'Tijdelijk in een camper wonen, dat doe je niet heel snel. Ik zit midden in een scheiding en had nog geen woonruimte, vandaar dat ik hier verblijf.' Tot overmaat van ramp gebeurde dit alles op zijn verjaardag. 'Vanmorgen was mijn eerste gedachte: 'kijken of er nog iemand aan me denkt'.'



Opgevangen in boerderij

Visser bracht de nacht door in de naastgelegen boerderij. 'Daar mag ik nu ook even tijdelijk verblijven, dus ik heb een bed en een dak boven mijn hoofd. Dat is het belangrijkste voor nu', aldus Visser.

