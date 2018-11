35e Zevenheuvelenloop: Loek is vergroeid met het evenement

NIJMEGEN - Je zal er maar wonen. Pal aan de start- en finishlocatie van de Zevenheuvelenloop die dit weekend plaatsvindt. Voor de 35e keer alweer en al die jaren is Loek Kole betrokken bij de organisatie.

Als bewoner is hij als een soort oppervrijwilliger vergroeid geraakt met het evenement. Jaarlijks levert hij de organisatie, stroom, internet en alles wat nodig is om de loop tot een goed einde te brengen. 'Ik vind het een hele eer!'

'Het is gewoon fantastisch'

Voor Loek Kole is het de mooiste tijd van het jaar. 'Die gezelligheid, al die lopers, de muziek het is gewoon fantatisch', zegt de inmiddels 71-jarige bewoner. Hij liep zelf al 13 keer mee en had ook zondag gelopen als hij geen blessure aan zijn lies had. 'Dat is wel jammer, maar ik geniet sowieso al van het evenement', zegt hij optegogen. 'Elk jaar in oktober belt Hein me weer, van de organisatie is hij, en dan vraagt hij 'Loek, kunnen we dit jaar weer op je rekenen?', en dan zeg ik natuurlijk dat het goed is', legt Kole uit.

Club van 35

Ter ere van de 35e verjaardag van het evenement is er een speciale club van 35 leden opgesteld door de organisatie. Op die lijst staan tal van bekende lopers, prominenten, maar ook mensen die zich al jarenlang belangeloos inzetten voor de Zevenheuvelenloop. Kole is één van hen. 'Ja dat vind ik een hele eer, dat ik tussen die namen sta.' Toch is het vooral de sfeer die hem ieder jaar weer het meeste aanspreekt. 'Ze beginnen dan donderdagavond al met opbouwen en dan wordt de weg afgesloten, is er continu aanloop, gaan ze bij ons bekijken of de internetverbinding sterk genoeg is, of de stroom voldoet, heel mooi allemaal', beschrijft Kole.

Zowel de Zevenheuvelennacht op zaterdag als de Zeveneheuvelenloop op zondag worden live uitgezonden bij Omroep Gelderland. Check hier alle details.