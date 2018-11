Buurt geschokt na moord: 'Verkeerde moment op de verkeerde plek'

'Ze hebben onderzoek gedaan, maar ik wist helemaal niet waarover het ging. Je schrikt je kapot', vult een andere ondernemer aan. Niemand had de liquidatie aan zien komen. 'Het was een hele aardige, lieve man. Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plek', zo wordt er verteld. De politie wil niets kwijt over de zaak maar zegt inderdaad onderzoek te hebben verricht.

Toevallige slachtoffers

In een Enschedese growshop werden dinsdag vier mensen doodgeschoten. Twee van hen waren volgens de politie eerder betrokken bij drugsdelicten. De andere twee, een 27-jarige restauranthouder uit Hengelo en de 62-jarige man uit Arnhem, zouden toevallige slachtoffers zijn. Het duo was getuige en mocht het klaarblijkelijk niet na vertellen, meldt RTV Oost. 'Het was echt een kwestie van brute pech dat hij daar net op dat moment zijn spulletjes kwam brengen', zeggen buurtbewoners over Max.

'We produceren plantenvoeding'

Die spulletjes kwamen dus uit de bedrijfsloods in Huissen. 'Er zijn vijftien van dit soort bedrijfjes in het land', vertelt de geschokte compagnon van Max. 'We produceren plantenvoeding en zijn denk ik de kleinste van het land. Max rookte niet, dronk niet en had nog nooit wat met wiet gedaan.' De dood van zijn kameraad binnen het bedrijf sloeg dan ook in als een bom. 'Ik ken hem al zo lang, hij had nergens me te maken.'

Er zit één persoon vast voor de viervoudige moord. Vrijdag werd bekend dat deze verdachte langer in voorarrest blijft zitten. Of F-Max blijft bestaan is nog onduidelijk. 'Ik weet het echt nog niet', zegt de aangeslagen compagnon van Max.