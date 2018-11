Oud buurthuis nieuw leven ingeblazen

Een aantal jaren terug kwam Bernard Lekkerkerk binnen als beheerder. Hij blies het buurthuis nieuw leven in. Het aantal activiteiten vervijfvoudigde bijna. Nu kun je bij de Meerpaal terecht voor 3D-films, creatieve cursussen, het reparatiecafé en de dierenvoedselbank. Maar je kunt er ook samen eten, wat drinken in het auticafé of het epilepsiecafé, dansen tijdens de skippyballendisco, kunst- of geschiedeniscolleges volgen en nog veel meer. Het buurthuis bruist weer en Bernard werkt inmiddels zo'n 70 tot 80 uur in de week. Hij draait De Meerpaal samen met twee andere betaalde krachten en 70 vrijwilligers.

Iedereen bereiken blijft een uitdaging

Met zo'n 1000 bezoekers in de week bereikt de Meerpaal een grote groep mensen. Alle doelgroepen trekken blijft lastig. Van oudsher was de Meerpaal er voor kinderen. Daarna werden de pijlen op de ouderen gericht. Nu die de weg weten te vinden naar het buurthuis, moeten ook kinderen en jongeren weer weten dat het buurthuis er ook voor hen is.

Eén van de oudste buurtcentra

De Meerpaal is met z’n 45 jaar één van de oudste buurthuizen in de verkiezing Dorpshuis van het Jaar. Het oudste buurtcentrum van Gelderland staat in de Nijmeegse wijk Hatert en vierde vorig jaar z’n 50-jarig bestaan. Afgelopen week ging in Hattemerbroek de vlag uit vanwege het 50-jarig jubileum van dorpshuis de Bouwakker.

De Meerpaal op tv

De Meerpaal is één van de zes genomineerden voor de verkiezing Dorpshuis van het Jaar. Acht weken lang strijden ze om de titel en 3000 euro. De Meerpaal staat zaterdagavond centraal in de tv-uitzending van Dorpshuis van het jaar bij Omroep Gelderland, te zien vanaf 17.20 uur op tv (elk uur herhaald). In de uitzending van 8 december wordt bekend of De Meerpaal ervandoor gaat met titel en prijs.

Kijk hier naar een impressie: