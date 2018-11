Nijmeegse hoogleraar geen lijsttrekker PvdA in Eerste Kamer

NIJMEGEN - Het is hoogleraar Esther-Mirjam Sent uit Nijmegen niet gelukt lijsttrekker te worden van de PvdA in de Eerste Kamer. Mei Li Vos werd door de leden van de partij naar voren geschoven om de kar te trekken bij de verkiezingen van volgend jaar.

Mei Li Vos zat tussen 2007 en 2010 en tussen 2012 en 2017 voor de PvdA in de Tweede Kamer. Nu is ze actief voor vakbond AVV en is publicist en commentator op radio en televisie. Vos is 48 jaar en woont in Amsterdam.

Sent is de huidige fractievoorzitter van de PvdA in de senaat. Ze bekleedt die functie sinds 4 september van dit jaar.

