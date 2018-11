Corrie van der Valk: nog steeds vragen voor justitie en inwoners Nederasselt

NAMUR - Na 17 jaar is er meer duidelijk over de verdwijning van Corrie van der Valk uit Nederasselt, die getrouwd was met een telg uit de horeca-dynastie. Maar die duidelijkheid roept ook nieuwe vragen op. Wat deed zij bijvoorbeeld in België?

Vrijdag werd bekend dat het lichaam van Corrie van der Valk is geïdentificeerd in het Belgische Namen. De vrouw verdween in 2001 en kwam kort na haar verdwijning om langs het spoor tussen Namen en Dinant. Daarna lag ze anoniem begraven op het kerkhof van Bois-de-Villers. Het lichaam werd recent opgegraven voor nieuw onderzoek. Daaruit kwam een DNA-match met Corrie van der Valk.

'Hier in de buurt is het een opluchting', vertelt Omroep Gelderland-verslaggever Annemieke Schakelaar vanuit Nederasselt. 'Het is toch altijd een verhaal gebleven. Elke keer als er ontwikkelingen waren, dan ging het er hier in de buurt weer over. Mensen zeggen: we zijn blij dat er duidelijkheid is.'

'Eindelijk rust'

Ben Hijmans was destijds de overbuurman van Corrie van der Valk en herinnert zich de vermissing nog goed. 'Er was een hoop interesse want het ging natuurlijk om een Van der Valk.' Nico, de man van Corrie, is een achterneef van Gerrit van der Valk. 'Nog steeds komt het hier regelmatig ter sprake. Ik ben blij dat het nu is opgelost, eindelijk rust.'

Met Corrie zelf had Hijmans niet veel contact. 'We spraken elkaar oppervlakkig als we elkaar tegenkwamen. Corrie was een hele nette vrouw, altijd keurig gekleed. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ze zichzelf iets heeft aangedaan. Wie doet nou zoiets?'

Samenwerking moet antwoorden opleveren

Vragen zijn er ook bij de Belgische justitie. Procureur Vincent Macq van het parket in Namen zegt tegen Omroep Gelderland dat hij hoopt dat samenwerking met de Nederlandse justitie antwoorden oplevert.

De belangrijkste vraag die openstaat is: wat deed Corrie van der Valk in de Waalse plaats? 'We weten alleen dat zij de bewuste dag een trein heeft genomen van Brussel naar Dinant,' aldus de procureur tegen Omroep Gelderland.

'We weten niet of ze contact had met mensen in die buurt. We weten niet waarom ze in België was. Dat zijn vragen die we mogelijk kunnen beantwoorden samen met de collega's uit Nederland.'

'Machinist is enige getuige'

Er wordt nu nog uitgegaan van twee scenario's: een ongeluk of zelfdoding. 'We weten zo weinig. De enige getuige is de treinmachinist. Bovendien gebeurde het in een namiddag in januari. Dan is het donker,' legt Macq uit.

Volgens de procureur zullen de Belgische en Nederlandse politie binnen enkele dagen of weken contact hebben.

Zie ook: